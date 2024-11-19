Kronologi Isa Zega Umrah Pakai Baju Perempuan, Padahal Laki-Laki

JAKARTA - Isa Zega tengah menjadi perhatian publik usai dirinya yang merupakan transgender melakukan perjalanan umrah dengan mengenakan pakaian perempuan.

Selebgram yang akrab disapa Mama Isa itu diketahui telah mengunggah foto dan video dirinya saat di Makkah sejak bulan April (2/4/2024). Namun kembali mencuat saat netizen menyamakan aksinya dengan Wanda Hara yang memakai pakaian wanita saat kajian beberapa waktu lalu.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadi miliknya, @zega_real, ia tampak mengenakan gamis dan cadar, bahkan tidak ragu berada di tengah-tengah jamaah wanita di Masjidil Haram.

Selain di Instagram, Isa Zega juga sempat mengunggah momen umrah di akun TikToknya (02/08/2023). Unggahan tersebut menampakan Isa Zega yang mengenakan abaya hitam lengkap dengan kacamata hitam miliknya.

“Rindu Baitullah,” tulis Isa Zega dalam videonya.

Tak hanya karena mengenakan pakaian perempuan, netizen juga miris melihat Isa Zega yang lebih fokus mengabadikan momen daripada khusyuk beribadah. Hal ini terlihat ketika ia melakukan tawaf sambil sibuk memegang handphonenya untuk merekam.

Tindakan tersebut sontak mendapat kritikan negatif dari banyak kalangan, salah satunya dari anggota DPR RI, Mufti Anam.

"Dia adalah seorang transgender, transwomen, waria, yang awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umrah dengan menggunakan hijab syar'i, dan ini merupakan bagian dari penistaan agama," ujar Mufti Anam dalam unggahan di Instagramnya.

Mufti Anam menjelaskan bahwa aksi Isa Zega sudah termasuk pelanggaran hukum yang tertuang dalam KUHP.

"Bagaimana seorang penista agama sudah diatur dalam KUHP nomor 156 A dengan ancaman 5 tahun penjara," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Gus Mifta itu juga berharap bahwa kedepannya penegak hukum dapat segera menangkap Isa Zega.

“Harapan kami penegak hukum kepolisian dan pihak - pihak terkait agar menangkap si mami - mami online ini, agar kedepan tidak ada mami - mami online lain yang melecehkan negara kita," ucap Mufti Anam.

Selebritis, Nikita Mirzani, yang juga pernah berseteru dengan Isa Zega secara tegas mengecam aksi tersebut.

“Kasihan dong perempuan-perempuan yang mau ibadah di sana. Ibadahnya jadi batal karena nyempil seorang laki-laki di saf mereka,” tutur Nikita Mirzani di Instastory miliknya.

Ibu tiga anak itu juga mengungkapkan bahwa Isa Zega ternyata sudah melakukan ibadah umrah selama tiga kali. Netizen pun ikut geram dengan aksi tersebut.

“Bayangin lu sholat dan wudhu terus ternyata ada cowok berpakaian cewek dengan syar’i dan pakai mukena, aurat kita kan jadi kelihatan gitu, di IG dia juga udah rame cuma di hapusin,” jelas pemilik akun @xel***.

“Ini real penistaan agama dengan sadarnya, sampe 3x umroh,” tulis akun @wwi***