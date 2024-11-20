7 Kontroversi Isa Zega, Selebgram Transgender yang Umrah Pakai Hijab

JAKARTA - Kontroversi Isa Zega, selebgram transgender yang umrah pakai hijab hingga memicu amarah publik. Dia dianggap melecehkan agama Islam karena menjalankan ibadah tak sesuai kodratnya sebagai pria.

Ini merupakan kali ketiga bagi Isa Zega melenggang ke Tanah Suci dan menjalankan ibadah umrah dengan penampilan ala wanita. Namun baru kali ini aksinya menuai sorotan dan dikritik secara masif.

Namun dugaan penistaan agama bukanlah satu-satunya kontroversi yang dilakukan selebgram transgender satu ini, Setidaknya, ada tambahan enam aksi lain Isa Zega yang menuai perhatian publik.

1.Kasus Penganiayaan

Pada 3 November 2020, Isa Zega mengalami penganiayaan di sebuah kafe di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Akibat kejadian tersebut, sang selebgram mengalami luka serius di wajah dan hidung. Ia kemudian melaporkan insiden tersebut ke Polsek Pancoran dan terungkap penganiayaan itu diperintahkan oleh NM.

Pelaku penganiayaan, mengaku disuruh memukul Isa Zega dan menerima bayaran sebesar Rp20 juta. Kedua pelaku memastikan tidak memiliki hubungan pribadi atau kenal dengan Isa Zega. Akibatnya, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan.

2.Berseteru dengan Nikita Mirzani

Kontroversi Isa Zega selanjutnya adalah perseteruannya dengan Nikita Mirzani, pada 3 November 2020. Saat itu, dia mengaku menjadi korban penganiayaan yang dilakukan atas perintah Niki.

Dalam persidangan, Isa Zega dan dua pelaku mengonfirmasi tuduhan tersebut dan membuat Niki melapor ke polisi atas dugaan kesaksian palsu. Dalam persidangan, sang selebgram terbukti memberikan keterangan palsu yang membuatnya masuk bui.

3.Cekcok dengan Lucinta Luna

Pada 18 November 2022, beredar sebuah video yang memperlihatkan perseteruan Isa Zega dan Lucinta Luna di tempat umum. Dalam video tersebut, Isa terlihat meluapkan emosinya pada Lucinta di depan awak media. Cekcok mulut keduanya ternyata bermula dari aksi saling sindir di media sosial.

4.Sebut Bunda Corla Transgender

Kontroversi Isa Zega berikutnya adalah aksinya menyerang Bunda Corla dan menuduhnya sebagai transgender, pada 29 Januari 2023. Dalam unggahannya, dia mengklaim nama asli Bunda Corla adalah ‘Idrus’.

Bunda Corla tak terganggu dengan tudingan itu dan meminta Isa untuk membuktikan omongannya. Namun klaim itu tak pernah terbukti karena teman kecil Bunda Corla bersuara dan membantah isu tersebut.