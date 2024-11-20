Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Mortdecai, Johnny Depp Misteri Kasus Pencurian Lukisan

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |22:02 WIB
Sinopsis Film Mortdecai, Johnny Depp Misteri Kasus Pencurian Lukisan
Sinopsis Film Mortdecai, Johnny Depp Misteri Kasus Pencurian Lukisan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Sinopsis film Mortdecai akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mortdecai merupakan film aksi komedi asal Amerika Serikat yang dirilis pada 23 Januari 2015 oleh Lionsgate. Film ini diadaptasi dari serial novel Mordecai karya Kyril Bonfiglioli yang seri pertamanya rilis pada tahun 1972.

Film ini disutradarai oleh David Koepp, ditulis oleh Eric Aronson, dan dibintangi oleh aktor ternama Johnny Depp sebagai pemeran utama bersama bintang ternama lainnya, seperti Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Olivia Munn dan masih banyak lagi.

Film menuai beragam respon dari para kritikus dan mendapat rating 5,5/10 dai 77 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 12% penerimaan dari 110 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Mortdecai
Sinopsis Film Mortdecai

Sinopsis Film Mortdecai

Di awal, film ini berfokus pada seorang pedagang seni dan penipu bernama Lord Charlie Mortdecai (Johnny Depp) yang diganggu oleh salah satu korbannya di Hong Kong, yang ternyata merupakan seorang gangster bernama Fang (Junix Inocian).

Untungnya Jock (Paul Bettany), pelayan setia Mortdecai, berhasil menyelamatkan Mortdecai sebelum dibunuh. Setelah itu, Mortdecai pun pulang ke London. Di sana, ia dan istrinya, Johanna (Gwyneth Paltrow), mencari cara agar dapat melunasi utang pajak mereka yang besar.

Sementara itu di Oxford, ada sebuah lukisan karya Francisco Goya yang menjadi sasaran pencurian besar-besaran dan mengakibatkan seorang pemulih karya seni terbunuh. Oleh karena itu, seorang inspektur bernama Alistair Martland (Ewan McGregor) ditugaskan untuk menangani kasus tersebut.

Martland yang kenal dan menyukai Johanna sejak kuliah pun meminta Mortdecai untuk membantunya menyelesaikan kasus ini. Martland yakin pelakunya adalah Emil Strago (Jonny Pasvolsky). Mortdecai pun menyetujuinya dengan syarat Martland harus memberinya imbalan 10% dari uang asuransi.

Mortdecai memulai penyelidikan dengan mewawancarai orang-orang yang terafiliasi dengan dunia seni, salah satunya adalah seorang penyelundup seni bernama Spinoza (Paul Whitehouse). Di saat Mortdecai dan Spinoza sedang berdebat, tiba-tiba saja Strago datang dan menembak mereka.

Insiden tembak menembak tersebut membuat Spinoza terbunuh dan Jock tak sengaja tertembak oleh Mortdecai, sedangkan Mortdecai sendiri berhasil lolos tanpa cedera.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement