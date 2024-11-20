Sinopsis Film Mortdecai, Johnny Depp Misteri Kasus Pencurian Lukisan

JAKARTA – Sinopsis film Mortdecai akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mortdecai merupakan film aksi komedi asal Amerika Serikat yang dirilis pada 23 Januari 2015 oleh Lionsgate. Film ini diadaptasi dari serial novel Mordecai karya Kyril Bonfiglioli yang seri pertamanya rilis pada tahun 1972.

Film ini disutradarai oleh David Koepp, ditulis oleh Eric Aronson, dan dibintangi oleh aktor ternama Johnny Depp sebagai pemeran utama bersama bintang ternama lainnya, seperti Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Olivia Munn dan masih banyak lagi.

Film menuai beragam respon dari para kritikus dan mendapat rating 5,5/10 dai 77 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 12% penerimaan dari 110 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Mortdecai

Di awal, film ini berfokus pada seorang pedagang seni dan penipu bernama Lord Charlie Mortdecai (Johnny Depp) yang diganggu oleh salah satu korbannya di Hong Kong, yang ternyata merupakan seorang gangster bernama Fang (Junix Inocian).

Untungnya Jock (Paul Bettany), pelayan setia Mortdecai, berhasil menyelamatkan Mortdecai sebelum dibunuh. Setelah itu, Mortdecai pun pulang ke London. Di sana, ia dan istrinya, Johanna (Gwyneth Paltrow), mencari cara agar dapat melunasi utang pajak mereka yang besar.

Sementara itu di Oxford, ada sebuah lukisan karya Francisco Goya yang menjadi sasaran pencurian besar-besaran dan mengakibatkan seorang pemulih karya seni terbunuh. Oleh karena itu, seorang inspektur bernama Alistair Martland (Ewan McGregor) ditugaskan untuk menangani kasus tersebut.

Martland yang kenal dan menyukai Johanna sejak kuliah pun meminta Mortdecai untuk membantunya menyelesaikan kasus ini. Martland yakin pelakunya adalah Emil Strago (Jonny Pasvolsky). Mortdecai pun menyetujuinya dengan syarat Martland harus memberinya imbalan 10% dari uang asuransi.

Mortdecai memulai penyelidikan dengan mewawancarai orang-orang yang terafiliasi dengan dunia seni, salah satunya adalah seorang penyelundup seni bernama Spinoza (Paul Whitehouse). Di saat Mortdecai dan Spinoza sedang berdebat, tiba-tiba saja Strago datang dan menembak mereka.

Insiden tembak menembak tersebut membuat Spinoza terbunuh dan Jock tak sengaja tertembak oleh Mortdecai, sedangkan Mortdecai sendiri berhasil lolos tanpa cedera.