Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

LSF Gelar Nobar, Jelaskan Pentingnya Klasifikasi Usia dalam Menonton Film

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |22:24 WIB
LSF Gelar Nobar, Jelaskan Pentingnya Klasifikasi Usia dalam Menonton Film
LSF gelar nobar, jelaskan pentingnya klasifikasi usia dalam menonton film. (Foto: Syifa Fauziah/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia mengadakan nonton bareng film Bila Esok Ibu Tiada di CGV, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024). Nobar ini dilakukan bersama 200 orang guru dan pelajar se-Jabodetabek.

Tak sekadar menonton, ternyata ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat lho. Salah satunya terkait klasifikasi usia saat menonton bioskop.

Ketua LSF Naswardi, menjelaskan menurut data dari LSF, sekitar 70 persen orang yang menonton di bioskop tidak peduli dengan klasifikasi usia tontonan. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang menonton film di bioskop tidak sesuai dengan kategori usia.

Tingginya persentase tersebut, LSF menggencarkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.

“Jadi, memasyarakatkan klasifikasi (usia) ini, itu dalam rangka meningkatkan literasi tontonan agar meningkat. Dan salah satu program yang kami usung adalah Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri,” ujar Naswardi kepada media saat ditemui usai nobar di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Naswardi menambahkan, metode mengenalkan produk tersebut adalah dengan menjemput bola. Mendatangkan kampus, sekolah, dan juga komunitas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/206/3185257//agustini_rahayu-mhjc_large.JPG
178 Film di Bioskop Disaksikan 65 Juta Penonton Sepanjang 2025, Ini Penjelasan Kemenekraf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185114//baim_wong-PKQe_large.JPG
Baim Wong Ungkap Ambisinya Jadi Sutradara: Saya Mau Semuanya Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/206/3183992//now_you_see_me-egCB_large.jpg
Sinopsis Now You See Me: Now You Don’t, The Horseman Kembali Beraksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182704//big_movies_gtv-UYNV_large.JPG
GTV Hadirkan 3 Film Blockbuster Non-Stop Setiap Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182408//tak_kenal_maka_taaruf-X7aS_large.JPG
Terbiasa Extrovert, Fadi Alaydrus Mengaku Was-Was Jadi Sosok Kalem di Film Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/598/3182366//anugerah_lsf_2025-oOpc_large.JPG
GTV Raih Penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film 2025, Menang Kategori Televisi Peduli Pendidikan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement