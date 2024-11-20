Ardina Rasti Kerap Suapi Pemain Film Lampir di Lokasi Syuting

JAKARTA – Aktris Ardina Rasti akhirnya comeback ke layar lebar dengan membintangi film Lampir setelah 6 tahun vakum berakting. Film tersebut merupakan produksi Sinergi Pictures dan Vision+.

Ardina mengaku, vakum dari dunia akting untuk fokus menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga. Menariknya, di lokasi syuting dia malah berperan sebagai ibu untuk para aktor lainnya.

Tak sekadar menyiapkan makanan, Ardina Rasti bahkan menyuapi para cast film Lampir. “Jiwa keibuanku muncul. Jadi aku suapin tuh mereka,” ujar sang aktris sambil tersenyum.

Film Lampir berkisah tentang sepasang kekasih Wendy dan Angga yang mempersiapkan pernikahan mereka. Keduanya membawa beberapa sahabat untuk menemani mereka pemotretan prewedding di sebuah villa vintage.

Ardina Rasti Kerap Suapi Cast Film Lampir di Lokasi Syuting. (Foto: MNC Media)

Meski menyenangkan, namun villa itu menjadi awal dari kesengsaraan mereka. Pasalnya, villa yang mereka inapi itu ternyata sarang Mak Lampir yang akan meneror dan membuat mereka ketakutan.