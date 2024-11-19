Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Ungkap Sifat Asli Andrew Andika Sebelum Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |18:30 WIB
Tengku Dewi Putri Ungkap Sifat Asli Andrew Andika Sebelum Menikah
Tengku Dewi Putri Ungkap Sifat Asli Andrew Andika Sebelum Menikah. (Foto: Instagram/@andrewandika)
JAKARTA - Tengku Dewi mengungkapkan alasannya mau menikah dengan Andrew Andika sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dari pria yang telah memberikannya dua anak tersebut.

Dia mengaku, sang suami adalah pria yang baik dan sangat peduli. “Dia selalu ada buat aku. Sampai di satu momen aku merasa yakin bahwa dia akan menjadi suami aku,” tuturnya dikutip dari chanel YouTube Melaney Ricardo, pada Selasa (19/11/2024).

Sang selebgram mengaku, sama-sama berstatus ‘anak rantau’ di Jakarta membuatnya mudah dekat dan kompak dengan Andrew. Tengku Dewi berasal dari Medan, Sumatera Utara, sementara Andrew dari Bandung, Jawa Barat.

“Jadi saat itu, ada momen di mana aku masuk rumah sakit berhari-hari. Itu dia sampai tidak syuting demi bisa mengurus dan menjagai aku di rumah sakit. Jadi kepedulian dia lah yang membuat aku yakin dia akan menjadi suami yang baik,” ujarnya.

Dari peristiwa itu, Tengku Dewi tak hanya yakin pada Andrew Andika, dia juga menjadi tergantung kepada aktor Cinta Fitri tersebut. Berkat sang aktor, Tengku Dewi yang jauh dari keluarga tak lagi merasa sendiri.

Andrew Andika dan Istri (IG)
Tengku Dewi Putri ungkap sifat Andrew Andika sebelum menikah. (Foto: Instagram/@andrewandika)

Halaman:
1 2
