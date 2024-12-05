Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Kecewa Andrew Andika Bongkar Urusan Ranjang ke Publik: Itu Kan Privasi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |21:05 WIB
Tengku Dewi Putri Kecewa Andrew Andika Bongkar Urusan Ranjang ke Publik: Itu <i>Kan</i> Privasi
Tengku Dewi Putri Kecewa Andrew Andika Bongkar Urusan Ranjang ke Publik. (Foto: Instagram/@andrewandika)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri menyayangkan sikap Andrew Andika yang membeberkan urusan ranjang mereka ke publik. Dia kecewa, karena permasalahan tersebut bisa berdampak buruk pada anak-anak mereka di masa depan.

“Di sini, ada dua anak yang akan melihat ulang video itu ketika dewasa nanti dan mempertanyakannya,” ujar sang influencer saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada 4 Desember 2024.

Tengku Dewi Putri tampaknya khawatir, anak-anaknya akan menyalahkan dirinya atas pernyataan Andrew Andika yang menuduh dirinya enggan melayani kebutuhan biologis sang suami.

“Ya, intinya kan dia menyalah aku dan ngespill hal-hal yang menurut aku terlalu private untuk dibagikan ke publik. Aku keberatan karena memang pernyataan dia itu tidak sesuai fakta saja,” tuturnya lagi.

Meski kecewa, namun Tengku Dewi Putri tak ingin memperpanjang masalah. Dia menilai, Andrew juga punya hal untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dan alami sesuai versinya.

Namun begitu, ibu dua anak tersebut meminta suaminya itu untuk banyak menenangkan diri. Sehingga tidak ada pernyataan bernada fitnah lagi yang diucapkannya di tengah proses perceraian mereka.

“Sebagai laki-laki dewasa, sudah seharusnya dia introspeksi diri. Melakukan sesuatu dengan perbuatan bukan kata-kata,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096629/tengku_dewi_putri-dQ8j_large.jpg
Tengku Dewi dan Andrew Andika Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092675/fairuz_a_rafiq-eynU_large.jpg
Fairuz A Rafiq Jadi Saksi Sidang Cerai Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika, Ungkap Fakta Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/33/3092169/tengku_dewi_putri-BUlx_large.jpg
Andrew Andika Ngaku Dapat Nafkah Batin Setahun Sekali, Tengku Dewi Putri: Belaga Amnesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/33/3090677/tengku_dewi_putri-rYdV_large.jpg
Move On, Tengku Dewi Putri Ikhlas jika Andrew Andika Miliki Kekasih Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/33/3088978/tengku_dewi_putri-37eJ_large.jpg
Tengku Dewi Minta Maaf Usai Pakai Hijab dengan Sanggul Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/33/3087445/andrew_andika_dan_tengku_dewi_putri-mspQ_large.jpg
Tengku Dewi Putri Ungkap Sifat Asli Andrew Andika Sebelum Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement