Tengku Dewi Putri Kecewa Andrew Andika Bongkar Urusan Ranjang ke Publik: Itu Kan Privasi

JAKARTA - Tengku Dewi Putri menyayangkan sikap Andrew Andika yang membeberkan urusan ranjang mereka ke publik. Dia kecewa, karena permasalahan tersebut bisa berdampak buruk pada anak-anak mereka di masa depan.

“Di sini, ada dua anak yang akan melihat ulang video itu ketika dewasa nanti dan mempertanyakannya,” ujar sang influencer saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada 4 Desember 2024.

Tengku Dewi Putri tampaknya khawatir, anak-anaknya akan menyalahkan dirinya atas pernyataan Andrew Andika yang menuduh dirinya enggan melayani kebutuhan biologis sang suami.

“Ya, intinya kan dia menyalah aku dan ngespill hal-hal yang menurut aku terlalu private untuk dibagikan ke publik. Aku keberatan karena memang pernyataan dia itu tidak sesuai fakta saja,” tuturnya lagi.

Meski kecewa, namun Tengku Dewi Putri tak ingin memperpanjang masalah. Dia menilai, Andrew juga punya hal untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dan alami sesuai versinya.

Namun begitu, ibu dua anak tersebut meminta suaminya itu untuk banyak menenangkan diri. Sehingga tidak ada pernyataan bernada fitnah lagi yang diucapkannya di tengah proses perceraian mereka.

“Sebagai laki-laki dewasa, sudah seharusnya dia introspeksi diri. Melakukan sesuatu dengan perbuatan bukan kata-kata,” tuturnya.