Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Andrew Andika Ikhlas Cerai dari Tengku Dewi Putri

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |09:34 WIB
Terungkap Alasan Andrew Andika Ikhlas Cerai dari Tengku Dewi Putri
Terungkap Alasan Andrew Andika Ikhlas Cerai dari Tengku Dewi Putri (Foto: IG Tengku Dewi)
A
A
A

JAKARTA Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika memutuskan untuk bercerai setelah upaya mediasi di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, pada Rabu, 13 November 2024, dinyatakan gagal.

Sebagai pihak yang mengajukan gugatan, Dewi mengungkapkan bahwa perceraian ini telah dibicarakan dengan Andrew agar proses berjalan lancar hingga mencapai putusan. Bahkan, pembicaraan tersebut dilakukan sebelum sidang mediasi berlangsung.

"Aku bilang ke Andrew, 'aku minta tolong nanti bantu aku supaya prosesnya lancar. Kalau kita sudah sepakat secara pribadi, biasanya proses di pengadilan jadi lebih mudah'," ujar Dewi dalam wawancara di kanal YouTube Melaney Ricardo pada Senin (18/11/2024).

Terungkap Alasan Andrew Andika Ikhlas Cerai dari Tengku Dewi Putri
Terungkap Alasan Andrew Andika Ikhlas Cerai dari Tengku Dewi Putri

Meskipun awalnya sulit menerima kenyataan harus berpisah, Andrew akhirnya menyetujui perceraian secara damai. Keputusan ini diambil agar Dewi bisa merasa lebih lega setelah berbagai masalah rumah tangga mereka, termasuk dugaan perselingkuhan Andrew, terungkap.

"Dia bilang, 'oke, kamu juga sudah banyak bantu aku, nanti aku juga bantu supaya kamu lebih lega'. Kami sudah sepakat menyelesaikan ini secara baik-baik," ungkap Dewi.

Ketika menjalani sidang mediasi, Dewi menjelaskan kepada mediator bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perpisahan ini secara damai.

"Saat mediasi, aku bilang ke mediator, 'Pak, kami sudah sepakat untuk menyelesaikan ini dengan baik'," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180004/andrew_andika-nhRG_large.jpg
Andrew Andika Resmi Lepas Status Duda, Pamer Buku Nikah di Depan Kakbah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178200/andrew_andika-sif8_large.jpg
Andrew Andika Bantah Tuduhan Tengku Dewi Putri soal Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155425/andrew_andika-4XuD_large.jpg
Tunangan, Andrew Andika Minta Doa Jelang Menikahi Vio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155421/andrew_andika-E0s1_large.jpg
Respons Andrew Andika Dituding Cowok Redflag Usai Cerai dari Tengku Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3138017/andrew_andika-2Z3r_large.jpg
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3115137/andrew_andika-KbNn_large.jpg
Andrew Andika Akui Punya Pacar Baru, 2 Bulan setelah Cerai dari Tengku Dewi Putri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement