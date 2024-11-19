Blakblakan, Tengku Dewi Putri Ungkap Andrew Andika Sering Selingkuh Sejak Pacaran

JAKARTA - Tengku Dewi Putri saat ini sedang menjalani proses perceraian dengan Andrew Andika di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor. Gugatan cerai tersebut diajukan Dewi setelah muncul isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Andrew.

Dewi mengungkapkan bahwa perilaku Andrew yang kerap berselingkuh sebenarnya sudah terlihat sejak masa pacaran mereka. Namun, saat itu Dewi mengira hal tersebut hanya bentuk keisengan semata.

“Waktu pacaran sebenarnya sudah ada red flags, tapi aku pikir karena masih sama-sama muda, 12 tahun yang lalu, 'ah mungkin cowok, iseng aja,’” ujar Tengku Dewi Putri dalam wawancara di kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (19/11/2024).

Dewi mengaku kerap memergoki Andrew berkomunikasi dengan wanita lain melalui pesan singkat. Selain itu, teman-teman Andrew juga sering melaporkan bahwa Andrew terlihat pergi bersama wanita lain.

Namun, Dewi tetap memilih untuk percaya kepada Andrew ketimbang mendengarkan laporan dari teman-temannya.

“Dulu kan media sosial belum sebesar sekarang. Aku sering lihat ada chat atau dengar laporan dari temannya kalau dia jalan sama siapa. Tapi aku bingung karena nggak punya bukti. Aku pikir, 'mungkin cuma iseng-iseng, nanti juga sadar.’ Aku lebih percaya sama dia daripada temannya,” jelas Dewi.