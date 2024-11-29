Advertisement
Move On, Tengku Dewi Putri Ikhlas jika Andrew Andika Miliki Kekasih Baru

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |08:01 WIB
Move On, Tengku Dewi Putri Ikhlas jika Andrew Andika Miliki Kekasih Baru
Move On, Tengku Dewi Putri Ikhlas jika Andrew Andika Miliki Kekasih Baru (Foto: IG Tengku)
A
A
A

JAKARTA - Proses perceraian antara Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika masih berjalan di Pengadilan Agama Cibinong. Namun, Tengku Dewi mengaku telah ikhlas jika mantan suaminya itu menemukan kekasih baru.

Menurut Tengku Dewi, dirinya tidak berniat untuk kembali bersama Andrew setelah merasa dikhianati. Bahkan, ia berharap perempuan yang kelak menjadi pasangan Andrew dapat membawa pengaruh positif dalam hidupnya.

"Aku pernah bilang ke dia, 'Kalau kamu punya pacar lagi, tolong cari yang bisa mengarahkan kamu ke arah yang positif,'" ungkap Tengku Dewi dalam sebuah wawancara, Jumat (29/11/2024).

Move On, Tengku Dewi Putri Ikhlas jika Andrew Andika Miliki Kekasih Baru
Move On, Tengku Dewi Putri Ikhlas jika Andrew Andika Miliki Kekasih Baru

Tengku Dewi menyadari bahwa Andrew memiliki sifat yang cenderung labil, sehingga ia membutuhkan pendamping yang dapat memberikan arahan baik.

"Aku tahu dia ini anaknya agak labil. Jadi, kalau punya pacar nanti, aku sarankan cari yang baik-baik, yang bisa membimbing dia ke lingkungan yang positif," jelas Tengku Dewi.

Meski sudah merelakan, Tengku Dewi sempat menerima laporan bahwa Andrew terlihat berduaan dengan seorang wanita yang juga pernah tersangkut kasus narkoba. Hal itu terjadi tidak lama setelah Andrew menyelesaikan proses rehabilitasinya.

Namun, ia tetap berusaha berpikiran positif. "Setahu aku, dia lagi dekat dengan perempuan yang sama-sama ketangkep kasus narkoba. Mungkin sekarang mereka sama-sama tobat," katanya.

 

