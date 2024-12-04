Andrew Andika Ngaku Dapat Nafkah Batin Setahun Sekali, Tengku Dewi Putri: Belaga Amnesia

JAKARTA - Tengku Dewi Putri buka suara setelah suaminya, Andrew Andika, menyampaikan pernyataan yang menyudutkan dirinya dalam sebuah podcast.

Andrew mengungkapkan bahwa Tengku Dewi jarang mengurus dirinya dan rumah tangga mereka, bahkan tidak melayani kebutuhan sang suami.

Pernyataan Andrew ini disampaikan saat menjadi tamu di podcast YouTube dr. Richard Lee bersama Melaney Ricardo. Merespons hal tersebut, Tengku Dewi mengkritik sikap Andrew yang dinilainya hanya mencari pembenaran dengan menyalahkan dirinya.

"Stop playing victim, smear campaign, and gaslighting. Daripada sibuk podcast sana-sini cari pembelaan, kenapa nggak fokus beresin tanggung jawab aja sebagai laki-laki dan ayah untuk menafkahi anak-anak?" tulisnya di Instagram Story @tengkudewiputri_tdp.

Dewi juga menyindir Andrew yang dinilainya lebih memilih bersenang-senang dengan perempuan lain daripada menyelesaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

"Udah mulai kerja lagi, kan? Masa senang-senang mau liburan sama enong-enong bisa, tapi nyelesaiin tanggung jawab malah belaga amnesia," sindirnya tajam.

Tengku Dewi pun memberikan peringatan keras kepada Andrew agar tidak memancing dirinya untuk membuka lebih banyak fakta terkait perilaku sang suami.

"Jangan mancing-mancing saya deh untuk membongkar fakta dan kezaliman apa saja yang sudah Anda lakukan. Yang saya spill itu masih belum ada apa-apanya dari 1001 kezaliman lainnya," tegas Dewi.