Tengku Dewi Putri Minder Usai Diselingkuhi Andrew Andika: Saya Kurang Apa?

JAKARTA - Tengku Dewi Putri merasa minder setelah diselingkuhi oleh Andrew Andika. Perselingkuhan itu pun menjadi salah satu alasan utama yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Di awal menghadapi isu perselingkuhan, Dewi mengaku sering mempertanyakan dirinya sendiri apakah sudah memberikan yang terbaik sebagai seorang istri.

"Awal-awal iya, aku sempat minder. Aku mempertanyakan diri aku, kenapa dia bisa selingkuh? Apa aku kurang cukup sebagai istri? Apakah ada hal-hal yang harus aku perbaiki?" ujarnya dalam wawancara di kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (18/11/2024).

Namun, seiring berjalannya waktu, Dewi mulai menyadari bahwa masalah tersebut tidak sepenuhnya berasal dari dirinya. Ia melihat ada faktor lain yang berkaitan dengan kepuasan diri Andrew Andika, yang akhirnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga mereka.