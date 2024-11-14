Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tampil Kompak, Andrew Andika dan Tengku Dewi Pakai Baju Couple ke Pengadilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |06:44 WIB
Tampil Kompak, Andrew Andika dan Tengku Dewi Pakai Baju Couple ke Pengadilan
Tampil Kompak, Andrew Andika dan Tengku Dewi Pakai Baju Couple ke Pengadilan (Foto: Okezone)
BOGOR - Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri terlihat kompak hadir di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024). 

Keduanya tampil serasi dengan busana putih dalam sidang perceraian mereka, menunjukkan bahwa hubungan mereka tetap berjalan baik meskipun akan berpisah karena adanya pihak ketiga.

Andrew menjelaskan bahwa mereka berdua sudah kembali berkomunikasi, termasuk mengenai pilihan pakaian untuk sidang. 

Tampil Kompak, Andrew Andika dan Tengku Dewi Pakai Baju Couple ke Pengadilan
Tampil Kompak, Andrew Andika dan Tengku Dewi Pakai Baju Couple ke Pengadilan

"Kami sempat chat soal pakai baju apa. Dia bilang pakai baju putih, ya sudah, aku ikut pakai putih juga," kata Andrew di PA Cibinong.

Sebagai pihak tergugat, Andrew mengaku masih memiliki perasaan cinta untuk Tengku Dewi, apalagi Dewi baru saja melahirkan anak kedua mereka di tengah proses perceraian ini. 

"Pastilah, masih ada rasa cinta. Dia adalah ibu dari anak-anak saya, jadi tentu masih ada rasa sayang," ungkap Andrew.

 

