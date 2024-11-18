Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Johnny Blade Ingin Mengendalikan Kutukan

JAKARTA - Sinopsis film Ghost Rider: Spirit of Vengeance akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ghost Rider: Spirit of Vengeance merupakan sebuah film superhero yang dirilis pada 11 Desember 2011. Film ini merupakan sekuel dari film Ghost Rider (2007) yang dibuat berdasarkan karakter anti-hero Marvel Comics, Ghost Rider.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance disutradarai oleh duo Mark Neveldine dan Brian Taylor, ditulis oleh Scott M. Gimple, Seth Hoffman, dan David S. Goyer, serta dibintangi oleh Nicolas Cage, yang mengulangi perannya sebagai Ghost Rider, Ciarán Hinds, Violante Placido, dan masih banyak lagi.

Film ini menuai berbagai respon dari para kritikus dan mendapat rating 4,3/10 dari 128 ribu ulasan pengguna di IMDB serta 18% penerimaan dari 119 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Ghost Rider: Spirit of Vengeance

Film dimulai dengan berfokus pada Johnny Blaze atau Ghost Rider (Nicolas Cage) yang sedang mengasingkan diri untuk mengendalikan kutukan Ghost Rider di daerah Eropa Timur, tepatnya di kawasan Romania.

Tiba-tiba, Johnny didatangi oleh seorang biarawan yang menawarkan diri untuk membantu Johnny dalam menghapus kutukan Ghost Rider jika Johnny mau membantu dirinya.

Biarawan bernama Moreau (Idris Elba) tersebut ingin Johnny membantu dirinya mencari anak laki-laki bernama Danny (Fergus Riordan). Danny merupakan target dari pasukan iblis Roarke (Ciarán Hinds) yang ingin menculik dan menjadikan Danny sebagai tubuh baru untuk Roarke yang sudah tua.

Danny dan ibunya, Nadya (Violante Placido), berhasil melarikan diri saat upacara pelaksanaan akan terjadi. Akan tetapi, tak lama keduanya kembali tertangkap oleh mantan pacar Nadya, Ray Carrigan (Johnny Whitworth), yang hendak mengeksekusi Nadya.

Untungnya, Ghost Rider datang dan berhasil membunuh beberapa anak buah Ray. Nadya berhasil melarikan diri tetapi Danny harus kembali tertangkap. Setelah itu, Ray memberitahu Roarke mengenai campur tangan Ghost Rider. Roarke pun memberikan mantra kepada Danny agar tidak bisa dilacak.

Johnny terbangun di rumah sakit tak lama setelah kejadian. Ia mengikuti Nadya dan meyakinkan Nadya bahwa ia bisa membantunya mencari Danny. Nadya kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia sempat membuat kesepakatan dengan Roarke dan Danny adalah putra dari Roarke.

Setelah itu, Johnny dan Nadya pun segera mencari informasi mengenai Ray untuk mengetahui di mana keberadaan Danny. Dalam pencarian tersebut, Johnny kehilangan kendali terhadap kekuatan Ghost Rider dan hampir melukai Nadya.