TV SCOOP

Demi Dalami Peran di Film Horor Lampir, Jolene Marie Lakukan Hal Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |14:19 WIB
Demi Dalami Peran di Film Horor Lampir, Jolene Marie Lakukan Hal Ini
Demi dalami peran di film horor Lampir, Jolene Marie lakukan hal ini. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Lampir, film horor yang sukses di layar bioskop Indonesia, kini telah hadir di Vision+ dan bisa disaksikan dengan klik di sini. Lampir dibintangi oleh deretan aktor dan aktris berbakat seperti Jolene Marie, Rory Asyari, Gandhi Fernando, Ardina Rasti, Hana Saraswati, Ge Pamungkas, Sheila Salsabila.

Lampir sukses mendapatkan respon positif dari para penggemar film horor di Indonesia. Dalam Film Lampir, aktris cantik Jolene Marie berkesempatan menjadi bintang utama yang berperan sebagai Wendy. Wendy merupakan perempuan independent yang sedang mempersiapkan pernikahannya bersama Angga yang diperankan oleh Rory Asyari.

Film Lampir diketahui menjadi pengalaman pertama Jolene menjadi pemeran utama dalam membintangi genre horor, sehingga dirinya terus mempelajari dan meriset bagaimana karakter Wendy dalam film ini.

“Aku saat terima naskah pastinya aku bedah dulu, aku riset cari tahu karakternya seperti apa sampe aku tanyain ke produser, Wendy ini zodiaknya apa karena ini juga jadi hal penting untuk aku nge build up karakter Wendy,” tutur Jolene Marie, Minggu (17/11/2024).

 

