5 Film Hollywood Bertema Judi

JAKARTA - Film Hollywood tentang judi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini.

Film bertema judi menggali konflik batin para pemain, menunjukkan bagaimana judi bisa menjadi ajang pencarian kekayaan, pelarian, atau kehancuran. Dengan cerita menegangkan dan karakter kompleks, film-film ini memberikan pandangan mendalam tentang bahaya yang mengintai di dunia perjudian.

Berikut adalah lima film Hollywood yang berhasil menggambarkan dunia judi dengan cara yang tak terlupakan.

1. The Card Counter (2021)

Film The Card Counter

The Card Counter (2021) adalah film drama kejahatan yang disutradarai oleh Paul Schrader, yang terkenal dengan karyanya yang introspektif. Film ini dibintangi oleh Oscar Isaac sebagai William Tell, seorang mantan narapidana yang kini menjadi penjudi profesional.

Dengan menggunakan kemampuan menghitung kartu, William bermain blackjack di kasino-kasino besar, namun ia terperangkap dalam kehidupan penuh penyesalan dan trauma masa lalu. Judi di sini lebih dari sekadar permainan; itu adalah cara untuk melarikan diri dari perasaan bersalah. Film ini diproduksi oleh Martin Scorsese dan dirilis pada 10 September 2021, setelah tayang perdana di Festival Film Internasional Venesia pada 2 September 2021.

2. Uncut Gems (2019)

Film Uncut Gems

Disutradarai oleh Josh dan Benny Safdie, Uncut Gems (2019) adalah film thriller yang penuh ketegangan dan kecemasan, berfokus pada Howard Ratner (Adam Sandler), seorang pedagang perhiasan di New York yang terobsesi dengan judi. Dengan karakter yang serba salah dan ketagihan, Howard terjebak dalam spiral taruhan tinggi, termasuk taruhan pada pertandingan bola basket yang melibatkan perhiasan langka yang ia jual.

Judi di film ini bukan hanya tentang mencari kemenangan, tetapi juga tentang pelarian dari kegagalan hidup yang terus menghantuinya. Uncut Gems diproduksi oleh Scott Rudin dengan rilis terbatas pada 13 Desember 2019 dan rilis luas pada 25 Desember 2019.

3. 21 (2008)

Film 21

21 (2008), yang disutradarai oleh Robert Luketic, menceritakan kisah nyata sekelompok mahasiswa MIT yang memanfaatkan keahlian menghitung kartu untuk memenangkan uang di kasino-kasino Las Vegas. Film ini mengikuti perjalanan Ben Campbell (Jim Sturgess), seorang mahasiswa cerdas yang direkrut oleh profesor Micky Rosa (Kevin Spacey) untuk bergabung dalam tim yang bertaruh besar di blackjack.

Judi menjadi alat untuk meraih kemewahan, namun di balik kemenangan, muncul dilema moral dan konflik pribadi. 21 diproduksi oleh Kevin Spacey dan disutradarai oleh Robert Luketic, film ini di rilisnya pada 28 Maret 2008.