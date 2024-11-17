Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 129: Identitas Galang Diragukan dan Kecurigaan Dania ke Nathan

JAKARTA - Alysa merekrut Alfie sebagai bodyguard dan untuk mencari informasi soal hari-hari terakhir sebelum Baskara meninggal. Keputusan tersebut diambil karena Alfi menolong Alysa meski telah dipecat Ajeng.

Sementara itu, Galang memperhatikan Nathan dari jauh. Dia sedih karena belum bisa memberitahu Nathan masih hidup. Nathan tak sengaja bertemu Alysa di makam. Dompet Nathan yang jatuh ditemukan Alysa dan dikembalikan ke Nathan melalui Dania.

Di sisi lain, Yasmin bertanya pada Galang soal tangannya yang selalu mengenakan sarung tangan. Galang berbohong dan mengatakan itu karena kecelakaan kerja.

Dirga memberitahu Romeo jika surat wasiat yang ditemukan 80 persen identik dan 20 persennya kemungkinan surat wasiat itu bukan ditulis oleh Baskara. Dania yang ingin mengembalikan dompet Nathan tak sengaja melihat isi dompet Nathan yang terbuka.