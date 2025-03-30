Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 262

JAKARTA - Ajeng mendapat telepon dari Bruno bahwa Galang sudah berhasil ditangkap. Ajeng kemudian datang ke rumah tua terpencil. Ia lalu memerintahkan Bruno untuk melenyapkan Galang. Galang yang sudah ada di dalam tong kemudian dibawa ke sebuah tempat dan dilemparkan ke jurang. Sedangkan Bruno yang yakin Galang sudah meninggal segera memberitahu Ajeng. Ajeng senang dan memerintahkan Bruno untuk melenyapkan dua orang lagi.

Setelah tertangkap dan dirawat di rumah sakit, Rangga terlihat menyesal atas apa yang ia lakukan, sedangkan Yasmin menjelaskan kalau Alysa juga sudah tahu yang Rangga lakukan pada Baskara.

Ajeng semakin menunjukkan kebenciannya terhadap Yasmin dan diam-diam berencana mencelakainya. Saat kebakaran terjadi, Yasmin tetap berpikir jernih dan mengarahkan karyawan untuk menyelamatkan diri menggunakan tangga darurat. Namun, dalam proses evakuasi, perut Yasmin mulai kram, membuatnya kesulitan turun.

(tty)