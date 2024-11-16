Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Aku Suka RCTI: Temukan Berita Terhangat Hanya di Infotainment RCTI!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |18:36 WIB
Aku Suka RCTI: Temukan Berita Terhangat Hanya di Infotainment RCTI!
Aku Suka RCTI, temukan berita terhangat hanya di infotainment RCTI. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sebagai salah satu saluran infotainment terdepan di Indonesia, Aku Suka RCTI selalu hadir menyuguhkan berita-berita terkini seputar dunia selebriti dan semua kabar terhangat, terupdate dan tertajam yang tidak boleh terlewatkan.

Tentunya, RCTI menawarkan beberapa progam infotainment yang siap memanjakan pemirsa dengan informasi terhangat di antaranya Gospot yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 09.15 WIB yang selalu menyajikan berita selebriti, menyajikan fakta-fakta menarik dan eksklusif. 

Selain itu, ada Silet setiap hari Senin hingga Kamis pukul 10.00 WIB, tentunya akan memberikan analisis tajam tentang berita hangat terkini. Serta Barista setiap hari Jumat pukul 10.00 WIB. Program ini menyajikan berita artis ternama.

Dengan program program yang terjadwal dan host host yang berpengalaman, RCTI memastikan pemirsa mendapatkan update berta-berita selebriti yang paling update di Tanah Air.

 

