Curhat Lulu Tobing Beratnya Syuting Film Guna-Guna Istri Muda

JAKARTA - Lulu Tobing resmi menjajal dunia film horor lewat debutnya dalam film Guna-Guna Istri Muda, produksi Falcon Black. Dalam film ini, Lulu memerankan karakter Vivian, istri pertama Burhan yang diperankan oleh Anjasmara.

Meski memiliki jam terbang tinggi di dunia akting, Lulu mengaku bahwa membintangi film horor bukan hal yang mudah baginya. Terlebih lagi, Guna-Guna Istri Muda merupakan remake dari film horor klasik populer tahun 1970-an.

"Ini film horor pertama saya. Awalnya merasa nggak mampu karena belum pernah, jadi memulainya berat," kata Lulu saat menghadiri Gala Dinner Film Guna-Guna Istri Muda.

Setelah berdiskusi dengan Falcon dan sutradara Robby Ertanto, Lulu akhirnya menerima tantangan tersebut.

"Saya diyakinkan bahwa ini bisa dilakukan. Katanya, saya akan dapat wawasan dan ilmu baru, dan ternyata benar," ungkapnya.

Sebagai aktris yang baru pertama kali membintangi genre horor, Lulu mengaku proses syuting memberikan banyak tantangan, termasuk penyesuaian diri dengan elemen-elemen seram dalam film.

"Tantangannya karena ini horor pertama saya, jadi masih mencari-cari dan meraba-raba ritmenya," lanjut Lulu.

Film ini juga menampilkan elemen-elemen unik, seperti kehadiran hewan melata, mulai dari ular hingga babi, yang menjadi salah satu tantangan besar bagi Lulu.

"Saya punya ketakutan berlebihan terhadap hewan melata. Kami perlu trik khusus untuk menyiasati itu, apalagi melibatkan ular asli, termasuk ular kobra," jelasnya.

Meski begitu, Lulu menegaskan bahwa ketakutannya lebih karena rasa jijik, bukan trauma. "Bukan karena trauma, memang jijik aja," katanya.