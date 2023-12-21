Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lulu Tobing Bisa Layangkan Gugatan Cerai Lagi Sesuai Domisili

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |09:42 WIB
Lulu Tobing Bisa Layangkan Gugatan Cerai Lagi Sesuai Domisili
Lulu Tobing dan Bani Mulia cerai (Foto: Ig Lulu)
A
A
A

JAKARTA - Perceraian Lulu Tobing dan Bani Mulia di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan kandas. Majelis hakim memutuskan menghentikan proses perkara itu lantaran tak sesuai domisili.

Humas PA Jakarta Pusat, Jajat Sudrajat meminta Lulu Tobing melayangkan gugatan cerai sesuai domisili. Sehingga tidak lagi menemui kegagalan seperti yang terjadi saat ini.

"Seandainya harus seperti itu diajukan proses (cerai) kembali, diajukan di tempat tinggal istri penggugat kalau diajukan oleh istri," tegas Jajat Sudrajat saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Lulu Tobing Bisa Layangkan Gugatan Cerai Lagi Sesuai Domisili

Dia menambahkan selama proses perceraian, Bani Mulia berkali-kali mengaku keberatan mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Pasalnya Lulu Tobing tak berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

"Istrinya (Lulu Tobing) yang mengajukan, hanya suaminya keberatan dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif karena pihak penggugat tidak berdomisili di wilayah PA Jakarta Pusat," terang Jajat.

Dengan menghentikan perkara ini, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan Niet Ontvankelijke (NO) atau tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Lulu per tanggal 14 Desember lalu.

"Perkara Lulu Tobing itu sudah selesai. Pada tanggal 14 Desember kemarin 2023 sudah selesai perkaranya di NO, karena ada eksepsi kompetensi relatif," jelas dia.

Lebih jauh, Jajat mengatakan keputusan mengeluarkan NO maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak lagi berwenang menangani perkara perceraian Lulu Tobing dan Bani Mulia.

"Maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara itu," tutur Jajat Sudrajat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/33/3089127/carissa_perusset-vS4e_large.jpg
Carissa Perusset Akui Guna-Guna Lulu Tobing dan Anjasmara: Maafkan Aku Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/206/3086534/lulu_tobing-UPNb_large.jpg
Curhat Lulu Tobing Beratnya Syuting Film Guna-Guna Istri Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/33/2975707/lulu-tobing-pamer-rambut-pendek-netizen-ini-mah-abg-lewat-8NwvAJvVX7.jpg
Lulu Tobing Pamer Rambut Pendek, Netizen: Ini Mah ABG Lewat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2942292/gugatan-cerai-dibatalkan-pa-jakpus-lulu-tobing-dan-bani-mulia-sudah-pisah-rumah-voLdA5jArR.jpg
Gugatan Cerai Dibatalkan, PA Jakpus: Lulu Tobing dan Bani Mulia Sudah Pisah Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2942282/alasan-gugatan-cerai-lulu-tobing-atas-bani-mulia-dibatalkan-pengadilan-2d49vn6pA8.jpg
Alasan Gugatan Cerai Lulu Tobing Atas Bani Mulia Dibatalkan Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2942233/lulu-tobing-gigit-jari-gugatan-cerai-resmi-dibatalkan-pa-jakpus-pVyr3Kv0cl.jpg
Lulu Tobing Gigit Jari, Gugatan Cerai Resmi Dibatalkan PA Jakpus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement