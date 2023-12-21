Lulu Tobing Bisa Layangkan Gugatan Cerai Lagi Sesuai Domisili

JAKARTA - Perceraian Lulu Tobing dan Bani Mulia di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan kandas. Majelis hakim memutuskan menghentikan proses perkara itu lantaran tak sesuai domisili.

Humas PA Jakarta Pusat, Jajat Sudrajat meminta Lulu Tobing melayangkan gugatan cerai sesuai domisili. Sehingga tidak lagi menemui kegagalan seperti yang terjadi saat ini.

"Seandainya harus seperti itu diajukan proses (cerai) kembali, diajukan di tempat tinggal istri penggugat kalau diajukan oleh istri," tegas Jajat Sudrajat saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dia menambahkan selama proses perceraian, Bani Mulia berkali-kali mengaku keberatan mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Pasalnya Lulu Tobing tak berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

"Istrinya (Lulu Tobing) yang mengajukan, hanya suaminya keberatan dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif karena pihak penggugat tidak berdomisili di wilayah PA Jakarta Pusat," terang Jajat.

Dengan menghentikan perkara ini, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan Niet Ontvankelijke (NO) atau tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Lulu per tanggal 14 Desember lalu.

"Perkara Lulu Tobing itu sudah selesai. Pada tanggal 14 Desember kemarin 2023 sudah selesai perkaranya di NO, karena ada eksepsi kompetensi relatif," jelas dia.

Lebih jauh, Jajat mengatakan keputusan mengeluarkan NO maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak lagi berwenang menangani perkara perceraian Lulu Tobing dan Bani Mulia.

"Maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara itu," tutur Jajat Sudrajat.

