HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Carissa Perusset Akui Guna-Guna Lulu Tobing dan Anjasmara: Maafkan Aku Ya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |16:10 WIB
JAKARTA - Carissa Perusset mengirimkan guna-guna ke Anjasmara dan Lulu Tobing. Namun aksi tak terpuji itu hanya dilakukan aktris cantik berdarah Swiss-Indonesia itu dalam film Guna-Guna Istri Muda.

Carissa berperan sebagai Angel, istri muda Burhan (Anjasmara). Setelah menikah dengan Burhan, Angel menjadi sangat cemburu pada istri pertama suaminya, Vivian (Lulu Tobing). Inilah yang membuat dia mengguna-guna Burhan dan Vivian.

Sang aktris sadar betul bahwa perannya dalam film Guna-Guna Istri Muda cukup jahat. Karena itu, dia langsung meminta maaf kepada penonton yang akan menyaksikan film tersebut ke bioskop. 

“Maafkan aku ya. Semoga enggak benci sama aku,” ujar sang aktris dalam gala premier film tersebut, pada Sabtu (23/11/2024). 

Carissa Perusset mengaku, tantangan terbesar dalam membintangi film Guna-Guna Istri Muda adalah harus beradu akting dengan para aktor senior. Selain Anjasmara dan Lulu Tobing, ada juga Happy Asmara dan Donny Damara. 

Guna-Guna Istri Muda
Film Guna-Guna Istri Muda. (Foto: Falcon Black)

“Susah karena aku gugup banget. Tidak ada satu haripun di mana aku tidak deg-degan menjalani syuting. Ketemu cast senior oh my God, aku bersyukur banget,” katanya.

Film Guna-Guna Istri Muda bercerita tentang Burhan (Anjasmara) yang terpikat perempuan muda bernama Angel (Carissa Perusset). Burhan kemudian menyatakan niatnya untuk menikahi Angel kepada sang istri, Vivian (Lulu Tobing)

