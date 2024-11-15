Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

4 Sinetron Romantis RCTI yang Wajib Ditonton

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |13:55 WIB
4 Sinetron Romantis RCTI yang Wajib Ditonton
4 Sinetron Romantis RCTI yang Wajib Ditonton. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron romantis RCTI yang wajib ditonton karena menghadirkan cerita penuh makna. Program unggulan seperti Terbelenggu Rindu, Cinta Yasmin, Cinta Berakhir Bahagia, dan Setulus Hati telah berhasil memikat hati penonton. Berikut bahasan detail tentang keempat sinetron tersebut.

4 Sinetron Romantis RCTI yang Wajib Ditonton

1.Terbelenggu Rindu

Sinetron Terbelenggu Rindu berkisah tentang Amira, seorang perempuan cantik, baik hati, berhati lembut, dan selalu berpikiran positif dalam memandang hidup. Hidupnya yang berawal sempurna berujung nestapa ketika suami dan putrinya meninggal.

Terbelenggu Rindu
Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Dengan alur penuh emosi dan lika-liku, Terbelenggu Rindu adalah pilihan tepat bagi Anda yang menyukai drama keluarga. Sinetron ini diperankan oleh Glenca Chysara, Lucky Perdana, Voke Victoria, Angel Karamoy, dan aktris senior Lydia Kandou.

2.Cinta Yasmin

Sinetron romantis RCTI yang wajib ditonton selanjutnya adalah Cinta Yasmin. Dalam proyek ini, karakter Yasmin yang diperankan Amanda Manopo digambarkan sebagai perempuan cantik, penyayang, dan pekerja keras. 

Cinta Yasmin
Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Ia bercita-cita ingin menjadi perempuan karier yang sukses namun takdir tak berpihak kepadanya. Selain Amanda Manopo,  sinetron Cinta Yasmin juga dibintangi oleh Kenny Austin, Salshabilla Adriani, Samuel Zylgwyn, dan Lea Ciarachel.

3.Cinta Berakhir Bahagia

Dalam Cinta Berakhir Bahagia, penonton diajak menyelami kisah cinta yang tak hanya dipenuhi romansa, namun juga konflik dan tantangan. Kisahnya tentang Adisty, gadis cantik yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia nyaris jadi PSK untuk melunasi utang keluarganya. 

Cinta Berakhir Bahagia
Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)

Namun takdir mempertemukan dia dengan Pasha, pria terhormat dari keluarga kaya raya. Tanpa mereka ketahui bahwa keduanya adalah anak yang ditukar saat bayi. Series ini dibintangi oleh Angela Gilsha, Krisjiana Baharudin, Jonas Rivanno, Rendi Jhon, dan Laura Moane.

4.Setulus Hati

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement