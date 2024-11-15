4 Sinetron Romantis RCTI yang Wajib Ditonton

JAKARTA - Sinetron romantis RCTI yang wajib ditonton karena menghadirkan cerita penuh makna. Program unggulan seperti Terbelenggu Rindu, Cinta Yasmin, Cinta Berakhir Bahagia, dan Setulus Hati telah berhasil memikat hati penonton. Berikut bahasan detail tentang keempat sinetron tersebut.

1.Terbelenggu Rindu

Sinetron Terbelenggu Rindu berkisah tentang Amira, seorang perempuan cantik, baik hati, berhati lembut, dan selalu berpikiran positif dalam memandang hidup. Hidupnya yang berawal sempurna berujung nestapa ketika suami dan putrinya meninggal.

Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Dengan alur penuh emosi dan lika-liku, Terbelenggu Rindu adalah pilihan tepat bagi Anda yang menyukai drama keluarga. Sinetron ini diperankan oleh Glenca Chysara, Lucky Perdana, Voke Victoria, Angel Karamoy, dan aktris senior Lydia Kandou.

2.Cinta Yasmin

Sinetron romantis RCTI yang wajib ditonton selanjutnya adalah Cinta Yasmin. Dalam proyek ini, karakter Yasmin yang diperankan Amanda Manopo digambarkan sebagai perempuan cantik, penyayang, dan pekerja keras.

Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Ia bercita-cita ingin menjadi perempuan karier yang sukses namun takdir tak berpihak kepadanya. Selain Amanda Manopo, sinetron Cinta Yasmin juga dibintangi oleh Kenny Austin, Salshabilla Adriani, Samuel Zylgwyn, dan Lea Ciarachel.

3.Cinta Berakhir Bahagia

Dalam Cinta Berakhir Bahagia, penonton diajak menyelami kisah cinta yang tak hanya dipenuhi romansa, namun juga konflik dan tantangan. Kisahnya tentang Adisty, gadis cantik yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia nyaris jadi PSK untuk melunasi utang keluarganya.

Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)

Namun takdir mempertemukan dia dengan Pasha, pria terhormat dari keluarga kaya raya. Tanpa mereka ketahui bahwa keduanya adalah anak yang ditukar saat bayi. Series ini dibintangi oleh Angela Gilsha, Krisjiana Baharudin, Jonas Rivanno, Rendi Jhon, dan Laura Moane.

4.Setulus Hati