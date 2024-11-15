Jalani Adegan Panas, Luna Maya: Darius Sinathrya Berikan Kenyamanan

JAKARTA - Luna Maya dan Darius Sinathrya kembali beradu akting sebagai pasangan dalam serial terbaru berjudul Main Api. Dalam serial ini, mereka memerankan pasangan yang terlibat dalam hubungan terlarang, yang mengharuskan mereka melakukan beberapa adegan intim.

Luna, yang merupakan kekasih dari Maxime Bouttier, memastikan bahwa semua adegan tersebut dilakukan secara profesional. Sebelum syuting dimulai, semua pemeran diwajibkan menandatangani kesepakatan untuk menjaga kenyamanan selama proses pengambilan gambar.

Selain itu, Luna mengungkapkan bahwa ia tidak merasa canggung beradegan intim dengan Darius karena mereka sudah lama saling mengenal, termasuk dengan istri Darius, Donna Agnesia. Hal ini membuat mereka saling menghormati, terutama dalam konteks pekerjaan.

"Aku berterima kasih kepada Darius dan Donna yang memberi kenyamanan, baik untuk kami maupun pasangan kami masing-masing, sehingga tak ada gangguan. Pasti akan kurang nyaman kalau ada masalah,” ungkap Luna saat ditemui di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Sepanjang proses syuting, Luna dan Darius berusaha memerankan karakter mereka dengan baik dan profesional.

"Pengalaman ini sangat luar biasa, semua berjalan profesional. Akhirnya, karakter Nadine dan Alex bisa hidup dengan alami,” tambahnya.

Di luar layar, hubungan Luna dengan Darius dan Donna pun sangat baik, sehingga rasa saling menghargai tumbuh dengan sendirinya.

"Secara pribadi, hubungan kami sangat baik dan profesional. Kami berteman di luar layar juga. Jadi, saya merasa ada koneksi yang didasari rasa hormat dan kepercayaan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun,” kata Luna.