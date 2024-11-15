Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jalani Adegan Panas, Luna Maya: Darius Sinathrya Berikan Kenyamanan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |10:09 WIB
Jalani Adegan Panas, Luna Maya: Darius Sinathrya Berikan Kenyamanan
Jalani Adegan Panas, Luna Maya: Darius Sinathrya Berikan Kenyamanan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya dan Darius Sinathrya kembali beradu akting sebagai pasangan dalam serial terbaru berjudul Main Api. Dalam serial ini, mereka memerankan pasangan yang terlibat dalam hubungan terlarang, yang mengharuskan mereka melakukan beberapa adegan intim.

Luna, yang merupakan kekasih dari Maxime Bouttier, memastikan bahwa semua adegan tersebut dilakukan secara profesional. Sebelum syuting dimulai, semua pemeran diwajibkan menandatangani kesepakatan untuk menjaga kenyamanan selama proses pengambilan gambar.

Selain itu, Luna mengungkapkan bahwa ia tidak merasa canggung beradegan intim dengan Darius karena mereka sudah lama saling mengenal, termasuk dengan istri Darius, Donna Agnesia. Hal ini membuat mereka saling menghormati, terutama dalam konteks pekerjaan.

Jalani Adegan Panas, Luna Maya: Darius Sinathrya Berikan Kenyamanan
Jalani Adegan Panas, Luna Maya: Darius Sinathrya Berikan Kenyamanan

"Aku berterima kasih kepada Darius dan Donna yang memberi kenyamanan, baik untuk kami maupun pasangan kami masing-masing, sehingga tak ada gangguan. Pasti akan kurang nyaman kalau ada masalah,” ungkap Luna saat ditemui di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Sepanjang proses syuting, Luna dan Darius berusaha memerankan karakter mereka dengan baik dan profesional.

"Pengalaman ini sangat luar biasa, semua berjalan profesional. Akhirnya, karakter Nadine dan Alex bisa hidup dengan alami,” tambahnya.

Di luar layar, hubungan Luna dengan Darius dan Donna pun sangat baik, sehingga rasa saling menghargai tumbuh dengan sendirinya.

"Secara pribadi, hubungan kami sangat baik dan profesional. Kami berteman di luar layar juga. Jadi, saya merasa ada koneksi yang didasari rasa hormat dan kepercayaan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun,” kata Luna.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement