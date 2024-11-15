Luna Maya dan Darius Sinathrya Jalani Adegan Panas, Pasangan Cemburu?

JAKARTA - Luna Maya dan Darius Sinathrya kembali dipasangkan sebagai pasangan dalam sebuah serial baru berjudul Main Api. Dalam serial ini, keduanya berperan sebagai pasangan yang menjalani hubungan terlarang, yang menuntut mereka untuk melakukan beberapa adegan panas.

Luna, yang saat ini berhubungan dengan Maxime Bouttier, memastikan bahwa semua adegan dilakukan secara profesional. Sebelum syuting, para pemain diwajibkan menandatangani kesepakatan untuk menjaga kenyamanan dan batasan dalam berakting.

Luna Maya dan Darius Sinathrya Jalani Adegan Panas, Pasangan Cemburu?

Menurut Luna, ia merasa nyaman beradegan intim dengan Darius karena hubungan pertemanan yang sudah lama terjalin, termasuk dengan istri Darius, Donna Agnesia. Luna mengungkapkan bahwa rasa saling menghormati di antara mereka sangat penting, terutama dalam urusan pekerjaan.

“Aku bersyukur karena Darius dan Donna juga memberikan kenyamanan, baik untuk kami maupun pasangan kami. Semuanya jadi lancar dan tidak ada gangguan,” ujar Luna saat ditemui di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.

Seluruh proses pengambilan adegan dilakukan dengan profesional, sehingga Luna dan Darius mampu memerankan karakter mereka dengan baik. “Itu sangat menyenangkan, dilakukan secara profesional, dan akhirnya karakter Nadine dan Alex bisa terasa hidup,” tambahnya.