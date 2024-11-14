Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Luna Maya dan Darius Sinathrya Jalani Adegan Panas, Syuting Berjalan Profesional

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |05:49 WIB
JAKARTA - Luna Maya menjalani beberapa adegan panas dalam serial terbarunya berjudul Main Api, yang dibintangi bersama Darius Sinathrya dan Marcellino Lefrandt. 

Luna, yang saat ini tengah menjalin hubungan dengan Maxime Bouttier, memastikan bahwa seluruh proses pengambilan adegan tersebut dilakukan dengan sangat profesional.

 Sebelum syuting, para pemain menandatangani kesepakatan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan.

Luna menjelaskan bahwa terdapat perjanjian tertulis terkait bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh lawan main. 

"Sebelum syuting, saat reviewing, kami harus mengisi formulir untuk memastikan kesepakatan. Kami menentukan bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh lawan main, mana yang oke dan mana yang tidak," ungkap Luna Maya dalam konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Selain itu, Luna juga menyebut adanya peran penting intimacy coordinator dalam pengambilan adegan-adegan intim dalam serial Main Api. Hal ini membuat adegan yang terlihat sangat intim sebenarnya tidak terjadi sebagaimana tampak di layar.

"Jadi, ada teknik khusus yang diatur oleh Mas Rizal dan Intimacy Coordinator agar seolah-olah tampak seperti sentuhan langsung, padahal sebenarnya tidak. Intimacy coordinator kami sangat detail dalam memastikan adegan tersebut," tambahnya.

 

