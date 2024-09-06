Biodata Emily Armstrong, Vokalis Baru Linkin Park

JAKARTA - Linkin Park mengumumkan vokalis baru mereka yakni Emily Marcia Armstrong. Hadirnya Emily menjadi babak baru Linkin Park usai kepergian Chester Bennington.

Emily Marcia Armstrong lahir pada 6 Mei 1986, merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan musisi asal Amerika. Dia mendirikan Dead Sara pada tahun 2005 dan bergabung dengan Linkin Park sebagai vokalis utama pada September 2024.

Armstrong lahir dan besar di Los Angeles. Sejak usia 11 tahun, dia mulai menulis lagu dan bermain gitar. Pada usia 15 tahun, dia mulai bernyanyi. Armstrong akhirnya putus sekolah karena sejak pertama kali memegang gitar, dia merasa yakin ingin menjadi anggota band rock dan tidak tertarik mengejar hal lain. Dalam sebuah wawancara dengan El Paso Times pada 2012, Armstrong mengungkapkan bahwa musik adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus termotivasi dalam hidup.

Pada tahun 2002, Armstrong mulai bermain musik dengan gitaris Siouxsie Medley, yang dikenalnya melalui seorang teman. Keduanya memiliki selera musik yang serupa, dengan pengaruh dari band seperti Nirvana, L7, serta musisi folk dan blues dari tahun 1960-an dan 1970-an, termasuk Led Zeppelin, Stevie Nicks, Joni Mitchell, dan Fleetwood Mac.

Sebagai penulis lagu, Armstrong banyak dipengaruhi oleh musik folk rock. Kegemarannya pada tuning gitar yang unik dan alternatif seperti yang digunakan oleh Joni Mitchell menjadi ciri khas Dead Sara yang dikenal oleh banyak orang. Sebagai performer, Armstrong terinspirasi oleh artis-artis legendaris seperti Iggy Pop dan Janis Joplin.

Awalnya dikenal dengan nama Epiphany, Dead Sara tampil pertama kali di klub malam Los Angeles, The Mint, pada Maret 2005. Selain menyanyi, Armstrong juga memainkan bass. Pada tahun 2007, mereka melakukan tur pertama, dan pada tahun 2010 mendirikan label indie mereka sendiri, Pocket Kid Records, di mana mereka merilis album debut penuh mereka, Dead Sara, pada tahun 2012.

Single pertama dari album ini, "Weatherman", menjadi hit indie rock. Setelah perilisan album tersebut, Dead Sara mendukung tur berbagai artis besar di Amerika Serikat dan Eropa, termasuk Muse, serta tampil di Warped Tour.

Album kedua Dead Sara, Pleasure to Meet You, dan EP berisi 4 lagu berjudul Covers juga dirilis melalui Pocket Kid. EP Covers termasuk versi lagu "Heart-Shaped Box" milik Nirvana, "Killing in the Name" dari Rage Against the Machine, dan "Ask the Angels" dari Patti Smith.