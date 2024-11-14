Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Tremors, Bintang Bawah Tanah Penebar Teror

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |21:16 WIB
Sinopsis Film Tremors, Bintang Bawah Tanah Penebar Teror
Sinopsis Film Tremors, Bintang Bawah Tanah Penebar Teror (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Tremors akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Tremors merupakan film yang dirilis pada tahun 1990. Film berdurasi 96 menit ini bercerita tentang sekelompok penduduk dari kota kecil di Nevada yang berjuang melawan makhluk cacing bawah tanah yang disebut 'Graboid'.

Tremors disutradarai oleh Ron Underwood, ditulis oleh Brent Maddock dan S.S. Wilson, serta dibintangi oleh Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross dan Reba McEntire.

Meski rilis di tahun 90-an, Tremors mendapat pujian luas dari para kritikus film. Film ini diberi peringkat 7,2/10 dari 155 ribu ulasan di situs IMDb, sedangkan di situs Rotten Tomatoes, film ini diberi sertifikat “Fresh” dengan peringkat 88% dari 51 ulasan.

Sinopsis Film Tremors
Sinopsis Film Tremors

Sinopsis Film Tremors

Berlatar di sebuah kota kecil di Nevada, bernama 'Perfection', yang dihuni oleh sekelompok orang. Dua pekerja serabutan, Val McKee dan Earl Bassett, berencana meninggalkan kota tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih layak.

Namun, rencana mereka terhambat ketika serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Kejanggalan dimulai saat mereka menemukan seorang pria yang tewas di atas menara listrik akibat ketakutan.

Penemuan ini memicu serangkaian penyelidikan yang mengarah pada kejanggalan lainnya seperti seorang penambang lokal yang tewas dengan tubuh terkubur di dalam tanah, serta hewan ternak yang mati tercabik-cabik.

Keduanya berusaha memperingatkan penduduk lainnya, namun situasi semakin mencekam ketika makhluk raksasa mirip cacing yang disebut Graboids mulai menyerang dengan kecepatan luar biasa.

Mereka pun menyadari bahwa makhluk tersebut akan memangsa mereka satu per satu dengan ganas. Setiap suara atau gerakan menarik perhatian makhluk ini, sehingga penduduk Perfection terjebak dan kesulitan untuk menemukan jalan keluar.

Di saat yang sama, seorang ahli seismologi bernama Rhonda LeBeck mencoba membantu Val, Earl, dan penduduk kota untuk merencanakan strategi bertahan hidup.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement