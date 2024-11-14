Sinopsis Film Tremors, Bintang Bawah Tanah Penebar Teror

JAKARTA - Sinopsis film Tremors akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Tremors merupakan film yang dirilis pada tahun 1990. Film berdurasi 96 menit ini bercerita tentang sekelompok penduduk dari kota kecil di Nevada yang berjuang melawan makhluk cacing bawah tanah yang disebut 'Graboid'.

Tremors disutradarai oleh Ron Underwood, ditulis oleh Brent Maddock dan S.S. Wilson, serta dibintangi oleh Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross dan Reba McEntire.

Meski rilis di tahun 90-an, Tremors mendapat pujian luas dari para kritikus film. Film ini diberi peringkat 7,2/10 dari 155 ribu ulasan di situs IMDb, sedangkan di situs Rotten Tomatoes, film ini diberi sertifikat “Fresh” dengan peringkat 88% dari 51 ulasan.

Sinopsis Film Tremors

Berlatar di sebuah kota kecil di Nevada, bernama 'Perfection', yang dihuni oleh sekelompok orang. Dua pekerja serabutan, Val McKee dan Earl Bassett, berencana meninggalkan kota tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih layak.

Namun, rencana mereka terhambat ketika serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Kejanggalan dimulai saat mereka menemukan seorang pria yang tewas di atas menara listrik akibat ketakutan.

Penemuan ini memicu serangkaian penyelidikan yang mengarah pada kejanggalan lainnya seperti seorang penambang lokal yang tewas dengan tubuh terkubur di dalam tanah, serta hewan ternak yang mati tercabik-cabik.

Keduanya berusaha memperingatkan penduduk lainnya, namun situasi semakin mencekam ketika makhluk raksasa mirip cacing yang disebut Graboids mulai menyerang dengan kecepatan luar biasa.

Mereka pun menyadari bahwa makhluk tersebut akan memangsa mereka satu per satu dengan ganas. Setiap suara atau gerakan menarik perhatian makhluk ini, sehingga penduduk Perfection terjebak dan kesulitan untuk menemukan jalan keluar.

Di saat yang sama, seorang ahli seismologi bernama Rhonda LeBeck mencoba membantu Val, Earl, dan penduduk kota untuk merencanakan strategi bertahan hidup.