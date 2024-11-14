Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Gladiator 2, Pembalasan Dendam Gladiator yang Terulang Kembali

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |07:31 WIB
Sinopsis Film Gladiator 2, Pembalasan Dendam Gladiator yang Terulang Kembali
Sinopsis Film Gladiator 2, Pembalasan Dendam Gladiator yang Terulang Kembali
JAKARTA Film Gladiator 2, resmi ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu, 13 November 2024. Gladiator 2 merupakan sekuel dari film Gladiator (2000), yang telah mendapat banyak kesuksesan dalam penayangannya lebih dari 20 tahun yang lalu.

Gladiator 2 akan menceritakan anak dari Maximus dan Lucilla, Lucius yang bertekad untuk membalaskan dendamnya terhadap Jenderal Marcus Acacius yang telah membunuh istrinya dengan menjadi gladiator.

Sinopsis Film Gladiator 2
Sinopsis Film Gladiator 2

Sinopsis Gladiator 2

Berlatarkan waktu dua puluh tahun setelah kematian Maximus, tokoh utama dalam film Gladiator (2000), film ini berfokus pada anak dari Maximus dan Lucilla yang bernama Lucius. Lucius kini sudah beranjak dewasa dan berkeluarga. Ia dan keluarganya hidup damai di Numidia.

Akan tetapi, kebahagiaan tersebut harus musnah setelah tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Marcus Acacius tiba-tiba menyerang desa tempat tinggal Lucius. Akibat penyerangan tersebut, istri Lucius terbunuh dan ia dipaksa menjadi seorang budak.

Terinspirasi dari kisah pahlawan masa kecilnya, Maximus, Lucius pun bertekad membalaskan dendam kematian istrinya kepada Marcus Acacius dengan menjadi seorang gladiator untuk Macrinus, mantan budak yang ingin menggulingkan kaisar Geta dan Caracalla.

Bermodalkan keterampilan dan keberanian yang diwariskan kepadanya, Lucius yang awalnya menganggap arena pertarungan sebagai tempat bertahan hidup pun kini berubah menjadi sosok yang mengancam tidak hanya di arena pertarungan Colosseum, tetapi juga kekuasaan pemerintah baru Romawi.

Dapatkah Lucius membalaskan dendamnya kepada Jenderal Marcus Acacius?

 

