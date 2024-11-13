Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Mile 22, Kolaborasi Iko Uwais dan Mark Wahlberg

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |20:01 WIB
Sinopsis Film Mile 22, Kolaborasi Iko Uwais dan Mark Wahlberg
Sinopsis Film Mile 22, Kolaborasi Mark Wahlberg dan Iko Uwais (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Mile 22 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mile 22 adalah film aksi thriller mata-mata Amerika yang dirilis pada 2018, disutradarai oleh Peter Berg dan ditulis oleh Lea Carpenter, berdasarkan cerita yang ia buat bersama Graham Roland. 

Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Iko Uwais, John Malkovich, Lauren Cohan, dan Ronda Rousey. Ceritanya mengikuti sebuah tim elit CIA yang terdiri dari para petugas paramiliter dari divisi Special Activities Ground Branch, yang harus mengawal seorang aset penting, yaitu polisi yang membelot, sejauh 22 mil ke titik evakuasi, sambil diburu oleh pihak pemerintah.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 23% berdasarkan 192 ulasan dan peringkat rata-rata 4,2/10.

Sinopsis Film Mile 22
Sinopsis Film Mile 22

Sinopsis Film Mile 22

CIA Officer James Silva memimpin sebuah unit rahasia CIA bernama Overwatch, yang bertugas menggerebek safe house milik Federal Security Service (FSB) Rusia di Amerika Serikat. Di bawah pengawasan James Bishop, misi Overwatch adalah menemukan dan menghancurkan pengiriman cesium sebelum zat beracun ini bisa dijadikan senjata yang berpotensi membunuh ribuan orang. 

Saat menjalankan misi, tim Overwatch berhasil membunuh para penghuni safe house, meskipun agen Overwatch, Alice Kerr, mengalami luka-luka. Salah satu agen Rusia, remaja bernama Anatole Kuragin, tewas saat mencoba menyelamatkan cesium. Silva mengeksekusinya dan tim pun berhasil melarikan diri.

Enam belas bulan kemudian, seorang polisi Indocarr (negara fiktif yang menyerupai Indonesia) bernama Li Noor menyerahkan diri di Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan menawarkan informasi penting tentang keberadaan cesium yang tersisa. 

Ia meminta jaminan untuk dipindahkan ke luar negeri sebagai imbalan, namun menolak memberikan kata sandi untuk sebuah disk terenkripsi sampai dirinya aman di pesawat. Alice Kerr menjamin bahwa Noor adalah aset yang bisa dipercaya. 

Sementara Noor diuji, Kerr juga bergulat dengan masalah pribadi. Axel, pemimpin tim dari Badan Intelijen Negara Indocarr, tiba di kedutaan untuk menuntut Noor diserahkan, sementara Noor berusaha menghalau upaya pembunuhan dari agen pemerintah Indocarr.

Silva akhirnya setuju untuk mengawal Noor ke sebuah pesawat yang berjarak 22 mil. Noor mengungkap bahwa ia membelot dari pemerintah Indocarr yang korup karena keluarganya dibunuh. Ketika koneksi pengawasan Bishop terputus sebentar, Axel dan timnya berhasil memasang bom di mobil tim Silva. 

Bom tersebut meledak, melukai agen Overwatch, Sam Snow, yang akhirnya melakukan serangan bunuh diri dengan granat untuk menghancurkan sisa pasukan Axel.

 

