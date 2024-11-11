Sinopsis Film Escape Plan 2 Hades

JAKARTA - Sinopsis film Escape Plan 2: Hades akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Escape Plan 2: Hades adalah film laga aksi Amerika Serikat yang rilis pada 29 Juni 2018.

Sekuel dari film Escape Plan tahun 2013 ini disutradarai oleh Steven C. Miller, ditulis oleh Miles Chapman, serta dibintangi oleh Sylvester Stallone, Curtis "50 Cent" Jackson, Dave Bautista, Huang Xiaoming, Jaime King, Jesse Metcalfe, Titus Welliver, dan Wes Chatham.

Menurut Rotten Tomatoes, Escape Plan 2: Hades mendapat peringkat 7% dari 27 ulasan, dengan rata - rata 2,2/10.

Ray Breslin menjalankan bisnis keamanan bersama Hush dan Abigail, ditambah anggota baru Shu Ren, Jasper Kimbral, dan Luke Graves.

Tugas tim taktis ini adalah membebaskan narapidana dari penjara-penjara dengan sistem keamanan super ketat yang sangat berbahaya. Klien mereka umumnya adalah pengusaha atau individu yang memerlukan layanan mereka.

Dalam sebuah misi penyelamatan sandera, Kimbral yang lebih mengandalkan algoritma komputer, tidak mengikuti rencana yang sudah disusun oleh Breslin. Akibatnya, sandera tersebut tertembak dan meninggal. Breslin pun memutuskan untuk memecat Kimbral.

Setahun kemudian, Shu Ren dihubungi oleh sepupunya, Yusheng Ma, yang sedang meluncurkan teknologi satelit terbaru. Yusheng meminta perlindungan dari Shu Ren karena ia menjadi target perusahaan pesaing, Ruscho. Saat mereka menghadiri pesta di Bangkok, Yusheng diserang oleh sekelompok orang bertopeng. Shu Ren mencoba melindungi Yusheng, namun keduanya jatuh pingsan setelah disetrum.

Saat terbangun, Shu Ren mendapati dirinya berada di sebuah penjara yang lokasinya tidak diketahui. Ia dipaksa untuk bertarung melawan tahanan lainnya. Di sana, Shu Ren menemukan bahwa Kimbral juga ada di penjara yang sama. Kimbral mengaku telah ditahan selama beberapa bulan dan menjelaskan bahwa penjara dengan sistem keamanan yang sangat ketat tersebut bernama HADES.