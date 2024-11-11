Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |06:01 WIB
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Rizky Febian dan Mahalini
A
A
A

JAKARTA - Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan Rizky Febian dan Mahalini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpotensi ditolak. Jika ditolak, mereka harus melakukan akad nikah ulang sesuai ketentuan agama dan negara.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana, mengungkapkan hal ini saat ditemui di kantornya pada Senin, 11 November 2024.

"Ya, permohonan bisa saja ditolak jika tidak memenuhi persyaratan. Dalam Undang-Undang sudah jelas syarat dan rukun nikah itu seperti apa. Misalnya, jika wali nikah bukan wali yang berhak menikahkan, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Ini contoh kasus yang sering terjadi," kata Suryana kepada media.

Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika

Ia menambahkan bahwa jika pernikahan dinyatakan tidak sah, pasangan yang ingin mempertahankan status pernikahan harus mengulang akad nikahnya jika putusan pengadilan membatalkan pernikahan mereka.

Suryana juga angkat bicara mengenai buku nikah yang sempat dipamerkan Rizky Febian dan Mahalini di acara pernikahan mereka pada 10 Mei lalu. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti tentang keaslian buku nikah tersebut.

"Kami belum tahu bentuk buku nikahnya seperti apa. Kalau memang ada buku nikah, mengapa sekarang mereka justru mengajukan pengesahan nikah?" kata Suryana.

Ia menambahkan bahwa pengesahan nikah umumnya diajukan ketika pasangan belum memiliki buku nikah, atau jika mereka hanya menikah secara agama (nikah siri) yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

"Nantinya, permasalahan mengenai buku nikah itu akan dibahas di persidangan, karena itu merupakan dokumen penting," ujar Suryana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117039/rizky_febian_dan_mahalini-4SXb_large.jpg
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084581/rizky_febian_dan_mahalini-hDcG_large.jpg
Tegas, PA Jaksel Sebut Rizky Febian dan Mahalini Nikah Siri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement