Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini tengah menikmati peran barunya sebagai orangtua. Beberapa minggu ini Rizky Febian pun sempat vakum manggung karena mendampingi istrinya untuk mengurus putri pertama mereka.

Saat kembali manggung pada 23 Februari 2025 lalu, Rizky Febian pun mengungkap perasaan bahagianya karena hadirnya Selina dalam kehidupannya yang membuatnya merasakan menjadi seorang ayah.

Dalam kesempatan itu pula, Rizky Febian mengapresiasi perjuangan istrinya ketika melahirkan putri pertama mereka.

"Saya sekarang banyak bersyukur sekali karena berkahnya luar biasa ketika hadirnya Selina di kehidupan saya. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah sebagaimana saya bersyukur, bahagia dengan lahirnya dede Selina ini, tak luput dari perjuangan istri yang luar biasa. Minta tepuk tangannya buat Mahalini," ujar Rizky Febian di atas panggung.