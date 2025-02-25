Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |09:07 WIB
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina (Foto: IG Rizky Febian)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini tengah menikmati peran barunya sebagai orangtua. Beberapa minggu ini Rizky Febian pun sempat vakum manggung karena mendampingi istrinya untuk mengurus putri pertama mereka.

Saat kembali manggung pada 23 Februari 2025 lalu, Rizky Febian pun mengungkap perasaan bahagianya karena hadirnya Selina dalam kehidupannya yang membuatnya merasakan menjadi seorang ayah.  

Dalam kesempatan itu pula, Rizky Febian mengapresiasi perjuangan istrinya ketika melahirkan putri pertama mereka.

Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini Demi Kelahiran Selina
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini Demi Kelahiran Selina

"Saya sekarang banyak bersyukur sekali karena berkahnya luar biasa ketika hadirnya Selina di kehidupan saya. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah sebagaimana saya bersyukur, bahagia dengan lahirnya dede Selina ini, tak luput dari perjuangan istri yang luar biasa. Minta tepuk tangannya buat Mahalini," ujar Rizky Febian di atas panggung. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084676/rizky_febian_dan_mahalini-UYCA_large.jpg
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084581/rizky_febian_dan_mahalini-hDcG_large.jpg
Tegas, PA Jaksel Sebut Rizky Febian dan Mahalini Nikah Siri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement