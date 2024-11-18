Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |10:43 WIB
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian akhirnya menghadiri sidang itsbat nikah yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024). Namun, dalam kesempatan ini, Rizky datang tanpa didampingi sang istri, Mahalini.

Dari pantauan di lokasi, Rizky tiba di pengadilan bersama tim kuasa hukumnya sekitar pukul 10.00 WIB. Putra sulung komedian Sule ini mengaku dalam kondisi sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan.

"Alhamdulillah sehat, semoga semuanya lancar," ujar Rizky singkat saat ditemui.

Ketika ditanya soal alasan ketidakhadiran Mahalini, Rizky memilih untuk tidak memberikan komentar. Mengenakan kemeja putih dan masker dengan warna senada, ia langsung memasuki ruang sidang 2 PA Jakarta Selatan tanpa banyak bicara.

Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
