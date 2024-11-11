Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Hadir di Indonesia Comic Con 2024, MNC Animation Umumkan Bakal Rilis Film Animasi Terbaru Tahun Depan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |05:45 WIB
Hadir di Indonesia Comic Con 2024, MNC Animation Umumkan Bakal Rilis Film Animasi Terbaru Tahun Depan
Roby Susanto. (Foto: Annastasya)
MNC Animation kembali hadir di acara Indonesia Comic Con 2024 di Jakarta International Convention Center (JCC). Dalam kegiatan ini, MNC Animation turut mempromosikan rangkaian animasi terbaru yang siap dirilis.

Head Of Production MNC Animation, Roby Susanto mengatakan salah satunya yang animasi yang akan segera hadir ialah film Zanna Whisper Of Volcano Isle. Film animasi terbaru persembahan MNC Animation ini diumumkan akan tayang di bioskop pada 2 Januari 2025.

“Di tahun 2025 ini kita akan merilis film Zanna Whisper Of Volcano Isle. Film ini sangat bagus dan beratandar internasional dan punya soundtrack yang sangat bagus juga,” ungkap Roby saat ditemui di Indonesia Comic Con 2024, Minggu (10/11/2024).

Zanna Whisper Of Volcano Isle sendiri menceritakan seorang putri yang hilang dari dunia peri. Ia pun nantinya akan dihadapi pilihan untuk menjadi manusia biasa atau menyelamatkan dunia perinya.

“Nah keseruan-keseruan itu akan ada di film ini,” papar Roby.

