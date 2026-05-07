Nikita Willy Ungkap Alasan Berhijab: Aku Ingin Jadi Contoh yang Baik untuk Anak

JAKARTA - Nikita Willy mantap berhijab sepulang umrah, pada awal Maret 2026. Aktris 31 tahun tersebut mengaku, keputusan untuk menutup aurat diambilnya setelah melewati proses cukup panjang.

“Untuk bisa begini (berhijab), prosesnya lumayan panjang ya. Tapi salah satu alasannya adalah aku ingin menjadi contoh yang baik untuk anak-anakku,” tuturnya dikutip dari podcast YouTube Daging Talk-Need A Talk, pada Kamis (7/5/29026).

Nikita Willy kemudian menceritakan sebuah peristiwa menyentuh yang membuatnya mantap untuk berhijab. Sepulang umrah, dia mengaku, tiba-tiba mendapat hadiah berupa hijab dari guru ngaji putranya, Issa Xander.

“Jadi, beliau awalnya ingin kasih Issa hadiah karena ngajinya pintar. Nah, waktu gurunya tanya mau hadiah apa, Issa jawab, 'Mau beli kerudung buat ibu’. Itu membuat aku berpikir, ‘Apa ini saatnya berhijab ya?’” katanya.

Nikita Willy mengaku, peristiwa itu menjadi salah satu dari banyak alasan dirinya memutuskan berhijab. Keputusannya kemudian disambut hangat dan didukung oleh warganet.