JAKARTA - Sinopsis film The Expendables 3 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Expendables 3 adalah film laga petualangan Amerika Serikat yang rilis pada 4 Agustus 2014.

Film garapan Patrick Hughes ini merupakan sekuel ketiga dari film The Expendables, yang kembali menceritakan Tim Expendables dalam memberantas kejahatan. Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, serta Randy Couture.

The Expendables 3 mendapat peringkat 6,1/10 dari 199 ribu ulasan di situs IMDb dan 32% dari 174 ulasan di situs Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film The Expendables 3

Diawali oleh aksi spektakuler dari Kelompok The Expendables yang dipimpin oleh Barney Ross, yang mencoba membebaskan seorang pria bernama Doctor Death di sebuah penjara militer.

The Expendables beranggotakan Lee Christmas si ahli pisau, Yin Yang si ahli bela diri, Gunner Jensen spesialis senjata, Hale Caesar dan Toll Road si ahli bahan peledak.

Mereka pun merekrut Doctor Death untuk berpartisipasi dalam misi berikutnya. Doc sendiri merupakan mantan anggota Expendables yang telah menghabisi banyak nyawa, namun dipenjara akibat menghindari pembayaran pajak.

Kali ini, tugas mereka adalah menghentikan pengiriman senjata ilegal kepada seorang panglima perang di Somalia.

Sesampainya di sana, Ross terkejut mengetahui bahwa dalang di balik perdagangan tersebut adalah Conrad Stonebanks, mantan pendiri The Expendables yang sebelumnya dianggap sudah tewas.

Ketika penyergapan berlangsung, Conrad berhasil memukul mundur The Expendables dengan menjatuhkan bom dari helikopternya.

Setelah serangan itu, manajer The Expendables, Max Drummer, memberikan misi baru kepada Ross dan timnya untuk menangkap Conrad dan membawanya ke pengadilan kriminal internasional.

Serangan sebelumnya mengakibatkan Caesar terluka, sehingga membuat Ross merasa bersalah dan memutuskan untuk membubarkan The Expendables. Ross meminta kepada Max untuk membentuk tim baru yang lebih muda, karena ia tak ingin anggota tim lamanya terluka.