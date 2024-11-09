Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public?

JAKARTA - Febby Rastanty telah resmi menikah dengan Drajad Djumantara, yang akrab disapa Dio, pada Sabtu (9/11/2024). Dalam acara akad nikah yang digelar pagi itu, sejumlah rekan artis hadir untuk merayakan hari bahagia Febby dan Dio.

Di antara tamu yang hadir, perhatian netizen tertuju pada Rizky Nazar dan Cut Syifa yang ikut berfoto bersama kedua mempelai. Rizky Nazar, yang sebelumnya putus dari Syifa Hadju, belakangan ini sering dijodohkan oleh netizen dengan Cut Syifa.

Bahkan, ‘perjodohan’ ini sudah lama diinginkan oleh para penggemar, bahkan sebelum Rizky menjalin hubungan dengan Syifa Hadju.

Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public?

Momen kebersamaan Rizky dan Cut di acara pernikahan itu dibagikan oleh Valerie Tifanka melalui Instagram Story miliknya, lengkap dengan keterangan "viral" karena ia yakin foto tersebut akan memicu banyak pembicaraan.