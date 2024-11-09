Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |18:01 WIB
Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public?
Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public? (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Febby Rastanty telah resmi menikah dengan Drajad Djumantara, yang akrab disapa Dio, pada Sabtu (9/11/2024). Dalam acara akad nikah yang digelar pagi itu, sejumlah rekan artis hadir untuk merayakan hari bahagia Febby dan Dio.

Di antara tamu yang hadir, perhatian netizen tertuju pada Rizky Nazar dan Cut Syifa yang ikut berfoto bersama kedua mempelai. Rizky Nazar, yang sebelumnya putus dari Syifa Hadju, belakangan ini sering dijodohkan oleh netizen dengan Cut Syifa. 

Bahkan, ‘perjodohan’ ini sudah lama diinginkan oleh para penggemar, bahkan sebelum Rizky menjalin hubungan dengan Syifa Hadju.

Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public?
Rizky Nazar dan Cut Syifa Terciduk Foto Bareng di Pernikahan Febby Rastanty, Go Public?

Momen kebersamaan Rizky dan Cut di acara pernikahan itu dibagikan oleh Valerie Tifanka melalui Instagram Story miliknya, lengkap dengan keterangan "viral" karena ia yakin foto tersebut akan memicu banyak pembicaraan. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/33/3139555/rizky_nazar-rBv4_large.jpg
Heboh Rizky Nazar Diduga Dugem bareng Dosma Hazenbosch, Netizen: Syifa Hadju Terselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/33/3042794/rizky_nazar_dan_syifa_hadju-y2Fh_large.jpg
Rizky Nazar Posting Quotes tentang Pendewasaan, Galau Ditinggal Syifa Hadju?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/33/3041870/syifa_hadju-UhEt_large.jpg
Beda Jawaban El Rumi dan Rizky Nazar saat Ditanya soal Kapan Menikahi Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/33/3041866/syifa_hadju-FPVZ_large.jpg
Syifa Hadju Dituduh Selingkuh Duluan Gegara Dekat dengan El Rumi usai Putus dari Rizky Nazar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038529/rizky_nazar-ikFY_large.jpg
Rizky Nazar Repost Foto Bareng Dosma Hazenbosch, Netizen: Go Publik Nih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/33/3037369/rizky_nazar-tGv8_large.jpg
Rizky Nazar Diduga Kondangan di Bali Bareng Dosma Hazenbosch, Syifa Hadju: Waktu Akan Berbicara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement