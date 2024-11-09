Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Santet Segoro Pitu, Cerita Santet Tingkat Tinggi 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |11:01 WIB
JAKARTA - Film Santet Segoro Pitu segera hadir di bioskop Tanah Air. Dibuat oleh Hitmaker Studios, film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Semarang, yang menggambarkan persaingan antar pedagang di pasar.

Santet Segoro Pitu dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama, termasuk Ari Irham, Sandrinna Michelle, Christian Sugiono, Sara Wijayanto, Erwin Moron, dan Yati Surachman. Dalam film ini, Christian Sugiono berperan sebagai Sucipto, seorang pedagang pasar yang menjadi korban serangan santet.

Sinopsis Film Santet Segoro Pitu

Sucipto (Christian Sugiono) adalah seorang ayah dari tiga anak: Ardi (Ari Irham), Syifa (Sandrinna Michelle), dan Arif, si bungsu. Kehidupan mereka berubah setelah Ardi menemukan paket misterius dan mendengar suara-suara aneh dari sekelompok suku yang menyeramkan. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi pada keluarga ini.

