JAKARTA - Sinopsis film The 2nd akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The 2nd adalah film aksi Amerika yang dirilis tahun 2020.

Film ini disutradarai oleh Brian Skiba dan dibintangi oleh Ryan Phillippe, Casper Van Dien, Jack Griffo, Lexi Simonsen, Randy Charach, William McNamara, Jacob Grodnik, Richard Burgi, Samaire Armstrong, dan William Katt.

Film ini dirilis secara digital dan melalui layanan on demand pada 1 September 2020.

Saat menjemput putranya di asrama kampus, pemimpin tim Delta, Vic Davis, bertemu dengan Erin Walton, gadis yang disukai putranya dan anak dari seorang hakim Mahkamah Agung. Vic mulai curiga ketika melihat banyak orang mencurigakan mengawasi Erin. Ketika Erin mengatakan bahwa pengemudinya bukan pengawal yang biasanya, Vic langsung bertindak untuk menyelamatkan Erin dari rencana penculikan yang tidak hanya membahayakan nyawanya, tetapi juga putranya.

Pemeran Film The 2nd