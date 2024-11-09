Sinopsis Film The Desperate Hour

JAKARTA - Sinopsis film The Desperate Hour akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Desperate Hour adalah film thriller tahun 2021 yang disutradarai oleh Phillip Noyce dan ditulis oleh Chris Sparling.

Film ini dibintangi oleh Naomi Watts sebagai seorang ibu yang berusaha mati-matian untuk menyelamatkan anaknya setelah polisi menutup akses ke kota kecilnya akibat insiden penembakan aktif.

Di situs agregator ulasan Rotten Tomatoes, 28% dari 78 ulasan kritikus memberikan tanggapan positif, dengan rata-rata rating 4,5/10.

Sinopsis film The Desperate Hour

Pada Jumat, 24 September 2021, Amy Carr, seorang ibu yang baru saja kehilangan suaminya, memutuskan untuk mengambil cuti pribadi dari pekerjaannya. Dia mengantar putrinya yang masih kecil, Emily, naik bus sekolah, namun mendapati putranya yang remaja, Noah, masih di tempat tidur dan mengaku sedang sakit.

Setelah itu, Amy memutuskan untuk berlari pagi di hutan sambil mengurus beberapa panggilan telepon rutinnya. Saat berlari, ia melewati beberapa mobil polisi yang bergerak dengan tergesa-gesa, dan kemudian menerima pemberitahuan di ponselnya bahwa semua sekolah di area tersebut sedang dalam kondisi lockdown.

Berusaha mati-matian mencari informasi lebih lanjut, Amy melakukan beberapa panggilan telepon untuk mengumpulkan informasi. Dari sini, ia mengetahui bahwa ada penembak aktif di sekolah menengah yang telah menewaskan seorang siswi.

Tidak hanya itu, ia juga menyadari bahwa Noah tidak berada di rumah, melainkan kemungkinan berada di sekolah karena truknya terlihat di area parkir. Seorang mekanik yang berada di dekat sekolah memberitahukan bahwa polisi sedang memeriksa truk Noah, dan menyebutkan bahwa ada empat kendaraan lain yang juga sedang diperiksa.

Saat Amy melanjutkan pencarian informasi, seorang petugas polisi melalui saluran darurat mulai mengajukan pertanyaan tentang Noah, membuat Amy curiga apakah putranya adalah pelaku penembakan tersebut. Namun, dalam panggilan berikutnya, polisi memberitahukan bahwa Noah bukan pelaku, dan pelaku bukanlah seorang siswa sekolah.