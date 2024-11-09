Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Anak Kolong, Cinta dan Tanggung Jawab Kehidupan Keluarga Militer

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |10:04 WIB
Sinopsis Film Anak Kolong, Cinta dan Tanggung Jawab Kehidupan Keluarga Militer
Sinopsis Film Anak Kolong, Cinta dan Tanggung Jawab Kehidupan Keluarga Militer (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Film bertema nasionalisme berjudul Anak Kolong segera dirilis. Film ini mengangkat cerita penuh makna tentang cinta tanah air melalui kehidupan seorang anak tentara bernama Arya (Junior Roberts).

Arya dibesarkan dengan disiplin keras oleh ayahnya, namun tumbuh menjadi remaja yang senang menantang dirinya sendiri. Alih-alih mengikuti jejak ayahnya dalam mengabdi pada negara, Arya justru ingin menentukan jalan hidupnya sendiri.

Masa SMA Arya penuh kebebasan—ia gemar kebut-kebutan di jalan dan beradu di ring. Kehidupannya semakin berwarna ketika bertemu dengan Amira (Aisyah Aqilah), cinta pertamanya. Meski terlihat keras dan seperti berandalan, Arya menunjukkan sisi lembut dan romantis saat bersama Amira.

Namun, kehidupan Arya tak sesederhana itu. Ketika tiba saatnya menentukan masa depan, Arya memilih untuk melanjutkan jejak ayahnya. Pilihan ini memunculkan dilema dalam hubungannya dengan Amira dan menguji tekadnya.

Film Anak Kolong
Film Anak Kolong

Junior Roberts, pemeran Arya, mengaku tantangan besar dalam membawakan karakter ini. Meskipun sudah terbiasa bermain di film drama, kedalaman emosi Arya membuat Junior perlu upaya lebih untuk menghidupkan karakter tersebut. Setiap adegan tangis Arya mengandung emosi dan situasi yang kompleks.

“Ini cukup susah buat aku mainin karena banyak banget lapisan emosinya. Nangis pun berkali-kali, dan aku berusaha, dibantu Pak Sony, supaya setiap tangisannya punya emosi yang berbeda,” ungkap Junior di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Untuk mendalami adegan emosional, Junior punya trik khusus. “Kadang sebelum adegan aku dengerin musik, karena cukup sulit melakukan beberapa adegan dalam film ini,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement