Sinopsis Film Anak Kolong, Cinta dan Tanggung Jawab Kehidupan Keluarga Militer

JAKARTA - Film bertema nasionalisme berjudul Anak Kolong segera dirilis. Film ini mengangkat cerita penuh makna tentang cinta tanah air melalui kehidupan seorang anak tentara bernama Arya (Junior Roberts).

Arya dibesarkan dengan disiplin keras oleh ayahnya, namun tumbuh menjadi remaja yang senang menantang dirinya sendiri. Alih-alih mengikuti jejak ayahnya dalam mengabdi pada negara, Arya justru ingin menentukan jalan hidupnya sendiri.

Masa SMA Arya penuh kebebasan—ia gemar kebut-kebutan di jalan dan beradu di ring. Kehidupannya semakin berwarna ketika bertemu dengan Amira (Aisyah Aqilah), cinta pertamanya. Meski terlihat keras dan seperti berandalan, Arya menunjukkan sisi lembut dan romantis saat bersama Amira.

Namun, kehidupan Arya tak sesederhana itu. Ketika tiba saatnya menentukan masa depan, Arya memilih untuk melanjutkan jejak ayahnya. Pilihan ini memunculkan dilema dalam hubungannya dengan Amira dan menguji tekadnya.

Junior Roberts, pemeran Arya, mengaku tantangan besar dalam membawakan karakter ini. Meskipun sudah terbiasa bermain di film drama, kedalaman emosi Arya membuat Junior perlu upaya lebih untuk menghidupkan karakter tersebut. Setiap adegan tangis Arya mengandung emosi dan situasi yang kompleks.

“Ini cukup susah buat aku mainin karena banyak banget lapisan emosinya. Nangis pun berkali-kali, dan aku berusaha, dibantu Pak Sony, supaya setiap tangisannya punya emosi yang berbeda,” ungkap Junior di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Untuk mendalami adegan emosional, Junior punya trik khusus. “Kadang sebelum adegan aku dengerin musik, karena cukup sulit melakukan beberapa adegan dalam film ini,” lanjutnya.