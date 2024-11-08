5 Member Terkaya EXO, Punya Harta Fantastis

JAKARTA – Lama tidak terdengar kabarnya di jagat industri hiburan Korea Selatan, para anggota boy band EXO satu persatu mulai kembali untuk mengobati rindu penggemar usai menyelesaikan wajib militer yang telah mereka lalui.

Jarang muncul bersama sebagai sebuah grup, para anggota EXO terlihat masih sibuk berkarir di industri hiburan sebagai penyanyi solo, aktor, bahkan model. Kesuksesan masing-masing anggota EXO tentu membuat para penggemar bertanya-tanya, siapakah anggota terkaya EXO ?

1. Suho

Suho EXO

Menurut Lifestyle Asia, Suho merupakan anggota terkaya di EXO. Suho sendiri merupakan leader dari boy band EXO. Selain menjadi anggota EXO, Suho juga disibukkan menjadi penyanyi solo, pembawa acara, dan aktor.

Sejumlah film yang pernah dimainkannya antara lain, film indie One Way Trip (2016) yang tayang perdana di Festival Film Internasional Busan ke 20, serial drama Universe’s Star (2017), Behind Your Touch (2023), Arthdal Chronicles (2023), dan masih banyak lagi.

Selain menjadi aktor, Suho juga sukses menjadi penyanyi solo. EP debut solonya, Self-Potrait berhasil menduduki peringkat satu di Gaon Album Chart dan terjual lebih dari 290 ribu kopi di Korea Selatan. Suho juga sempat menjadi brand ambassador beberapa brand mewah, seperti BVLGARI dan merk jam tangan mewah Bottega Veneta.

Menurut Lifetsyle Asia, kekayaan bersih Suho sampai saat ini diperkirakan mencapai USD18 juta atau lebih dari Rp282 miliar.

2. Baekhyun

Baekhyun EXO

Pada sebuah wawancara di Radio Star pada tahun 2019 silam, Suho mengklaim bahwa Baekhyun adalah anggota terkaya EXO. Hal tersebut ia ketahui karena anggota dengan pendapatan terbanyak harus membayar tagihan.

Baekhyun sendiri merupakan vokalis utama atau main vocal dari boy band EXO dan merupakan salah satu anggota yang paling populer di EXO. Sama halnya dengan Suho, Baekhyun juga punya pekerjaan lain di luar EXO, yaitu penyanyi solo, pembawa acara, dan aktor.

Baekhyun pernah menjadi pembawa acara SBS Inkigayo bersama Suho pada 2014. Tak hanya menjadi pembawa acara, Baekhyun juga sukses menjadi aktor dengan membintangi film laga Dokgo (2015) dan Moon Lovers: Scarlet Heart (2016), yang membuatnya memenangkan penghargaan New Star Award di SBS Drama Awards.

Selain menjadi aktor, Baekhyun juga sukses menjadi seorang penyanyi solo dengan sejumlah EP dan album yang laris di pasar musik Korea Selatan dan brand ambassador merek mewah ternama, seperti Burberry, Montblanc, TirTir, Life Pharm, dan masih banyak lagi.

Menurut Netizens Report, kekayaan bersih Baekhyun saat ini diperkirakan mencapai USD17 juta atau lebih dari Rp266 miliar.

3. Chanyeol

Chanyeol EXO

Park Chanyeol selaku rapper EXO juga menjadi salah satu anggota dengan kekayaan terbanyak di EXO. Chanyeol diketahui sedang sibuk dengan dunia akting dan musik solonya di luar pekerjaannya sebagai anggota EXO.

Chanyeol sukses menjadi penyanyi solo dengan lagu SSFW dan Tomorrownya yang berhasil menarik perhatian penggemar. Ia juga diketahui pernah berkolaborasi dengan sejumlah artis ternama seperti Marshmello dan Heize.

Selain menjadi penyanyi solo, Chanyeol juga pernah membintangi film Salut d’Amour (2015), serta serial televisi So I Married An Anti-Fan (2016) dan Secret Queen Makers (2018).

Chanyeol juga diketahui sempat menjadi duta merk Prada pada tahun 2020 bersama dengan rekan selabelnya, Irene Red Velvet. Chanyeol juga pernah menjadi duta merk Acqua Di Parma dan Nacific.

Menurut K-pop Starz, kekayaan Chanyeol sampai saat ini diperkirakan mencapai USD17 juta atau lebih dari Rp265 miliar.