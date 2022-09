SEOUL - Kim Jun Myeon alias Suho EXO akan kembali ke dunia akting setelah absen selama 4 tahun. Dia dikonfirmasi akan berperan dalam drama baru, Hip.

Mengutip Allkpop, Selasa (13/9/2022), drama ini akan digarap oleh sutradara Kim Suk Yoon dan penulis skenario Lee Nam Kyu yang pernah menggarap skenario drama The Light in Your Eyes.

Drama Hip berkisah tentang orang-orang yang tinggal di pedesaan yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian. Saat ini, Lee Min Ki dan Han Ji Min dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bergabung dalam drama tersebut.

Sementara itu, drama ini akan menjadi proyek akting perdana Suho setelah membintangi Rich Man, pada 2018. Dalam drama itu, dia berperan sebagai CEO perusahaan IT yang tak bisa mengenali wajah cinta pertamanya.

Meski belum diketahui stasiun TV mana yang akan menayangkan drama ini, namun Hip dijadwalkan tayang pada 2023.*

