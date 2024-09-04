Chanyeol EXO Tembus Chart TREBEL Top Download K-Pop Lewat Black Out

JAKARTA - Chanyeol EXO merilis album ‘Black Out’, pada 28 Agustus 2024. Kurang dari seminggu dirilis, title track dari album tersebut langsung menjadi salah satu lagu yang paling banyak diunduh di aplikasi musik TREBEL.

Lagu Black Out berhasil menempati peringkat delapan chart TREBEL Top Download K-Pop periode Agustus-September 2024. Kesuksesan tersebut, tak lepas dari kerja keras para Yeolmae (sebutan fans Chanyeol) dalam mempromosikan lagu tersebut.

Sinta, salah satu fans Chanyeol mengaku, bahagia karena rapper EXO itu akhirnya merilis album baru setelah 12 tahun. ‘Black Out’ terasa semakin spesial karena ini debut solo sang idol setelah merampungkan wajib militer.

Trebel Top Download K-Pop. (Foto: MNC Media)

Puncak peringkat TREBEL Top Download K-Pop masih didominasi oleh ENHYPEN lewat lagu XO (Only If You Say Yes). BLACKPINK berada di peringkat dua lewat lagu Pink Venom yang dirilis pada 19 Agustus 2022.

TXT ada di posisi tiga lewat Deja Vu, dilanjutkan Lisa dan aespa yang masing-masing ada di peringkat empat dan lima melalui lagu Rockstar dan Armageddon. Sementara Stray Kids dan NCT Dream menempati peringkat enam dan tujuh lewat Chk Chk Boom dan Rain in Heaven.

Peringkat sembilan dan sepuluh diduduki RIIZE dan New Jeans lewat lagu Impossible dan Super Shy. Nah, apakah dari daftar itu ada lagu idol K-Pop favoritmu? Jika tidak, jangan khawatir.

