SEOUL - Chanyeol menunjukkan dukungan manisnya untuk leader EXO, Suho, yang tengah sibuk syuting drama terbaru berjudul “Hip”.

Dukungan itu juga dipamerkan Suho dalam akun Instagramnya, @kimjuncotton, pada Senin (9/1/2023).

Suho mengungkapkan bahwa Chanyeol mengirim truk kopi dan churros ke lokasi syutingnya.

“Terima kasih, Chanyeol. Saya akan menikmati [kopi dan churro] dan menemukan kekuatan!,” tulisnya.

Idol 31 tahun itu juga memposting fotonya yang lucu saat menikmati churros bersama dengan foto cangkir yang disesuaikan dengan kopinya.

Terlihat di atas truk tersebut ada spanduk bertuliskan, “Let’s go, ‘Hip’! Let’s go, Suho hyung! From EXO’s Chanyeol.”

Sementara itu, spanduk di samping berbunyi, “Kepada para pemain dan kru 'Hip,' silakan nikmati [kopi dan churro], dan tolong jaga Suho hyung dengan baik.”

Diketahui, drama “Hip” merupakan comeback Suho setelah empat tahun vakum.

