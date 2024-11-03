Vierratale Tutup Student Night 2024, FISIP UI Siapkan Sheila on 7 untuk Tahun Depan

Vierratale hingga sejumlah musisi mudah Tanah Air sukses menutup perhelatan ‘Student Nite Festival’ yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, pada Sabtu malam, (2/10/2024).

Melihat kesuksesan ini, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan akan berencana mengundang musisi legendaris di Indonesia untuk perhelatan festival musik ikonik FISIP UI ini di tahun depan.

Prof. Semiarto tidak mengungkapkan secara spesifik musisi siapa yang dimaksud. Hanya saja, ia menyebut mereka merupakan musisi legendaris asal Yogyakarta. Kuat dugaan musisi yang dimaksud yakni Sheila On 7.

“Nah ke depan kita ingin memberi warna yang khas di fakultas FISIP. Menumbuhkan sikap kritis, jadi kalau teman-teman cek, itu ditampilkan aspek kritikan di setiap aksi panggung,” ujar Prof. Semiarto, saat diwawancara di FISIP, Universitas Indonesia , Depok, baru-baru ini.

“Kita mengincar salah satu grup band legendaris dari Yogyakarta,” imbuhnya.

Bahkan, rencananya, tak sekadar menggunakan tiga stage dari lokasi berbeda di area FISIP UI, rencananya, acara Student Nite Festival tahun depan akan turut memanfaatkan area Stadion UI dengan target kurang lebih 4.000 penonton.

“Karena kan sebenarnya kapasitas stadion itu 5.000-6.000 orang. Jadi idealnya target penonton nanti sekitar 4.000-an, itu masih nyaman,” ungkapnya.

Prof. Semiarto melanjutkan, Student Nite Festival merupakan sebuah acara ikonik FISIP UI yang sempat populer di era 80-90an.

Acara ini merupakan kolaborasi antara FISIP UI, Komunitas Musik FISIP UI (KMF UI), Idekami Communications, Paguyuban Satu FISIP (PSF) dan Ikatan Alumni (ILUNI) FISIP UI ini diadakan di kampus FISIP UI, Depok.

Student Nite Festival diselenggarakan dengan tujuan mengeksplorasi serta menampilkan potensi kreatif mahasiswa FISIP UI.

“Kami sangat gembira dengan hadir kembalinya Student Nite Festival hari ini. Ini merupakan momen bersejarah bagi kami semua. Student Nite pernah menjadi event ikonik tahunan FISIP UI di era 80-90an,” tutur Prof. Semiarto.

Prof Semiarto menyebut, selain ingin kembali membangkitkan acara musik ikonik FISIP UI ini, ia juga berharap Student Nite Festival bisa menjadi barometer peta musik di Indonesia saat ini.

“Jadi ini acara student night, oleh student dan untuk student. Jadi line up acara ini disusun oleh komunitas FISIP yang sebenarnya juga membutuhkan peta musik saat ini,” ungkapnya.

“Dan menjadi barometer dan tolak ukur seperti apa sih peta musik anak-anak zaman sekarang ini,” lanjutnya.

Ketua Panitia Student Nite Festival 2024, ujar Evie Narulita mengatakan, salah satu keistimewaan Student Nite adalah hadirnya musisi-musisi indie muda.