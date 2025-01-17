Kevin Aprilio Bersyukur Vierratale Sukses Tampil di 150 Panggung pada 2024, Ungkap Rahasia Kekompakan Band

JAKARTA - Kevin Aprilio membeberkan alasannya tak membubarkan Vierratale meski sudah belasan tahun bersama. Terbentuk pada 2008, Vierratale rupanya masih kebanjiran job manggung di berbagai daerah.



Tentunya, jadwal manggung tersebut membuat Vierratale tetap eksis. Pada 2024 lalu, kevin mengatakan grup bandnya sukses menjajaki total 150 panggung di seluruh Indonesia.



Dia pun bersyukur atas kepercayaan pihak penyelenggara acara maupun fans yang masih setia mengiringi karier Vierratale.



"Alhamdulillah manggung banyak banget, tahun kemarin aja 150 kali. Jadi, ya kita juga seneng masih butuh orang gitu ya," kata Kevin Aprilio ditemui Okezone.com di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.



Kevin mengakui, kesibukan Vierratale menjadi salah satu alasan mereka tidak bubar.

Apalagi, para personel Vierratale sudah merasa hubungannya seperti keluarga sendiri.



"Jadi udah menerima kelebihan dan kekurangan, itu penting juga. Kebanyakan band tuh bubar tuh nggak menerima kekurangan itu sih, salah satunya," kata Kevin lagi.



Lebih jauh, suami Vicy Melanie tersebut juga berharap anak-anak dari personel Vierratale kelak bisa melanjutkan kiprah orangtuanya di industri musik.



"Ini juga bisa dilegasikan sih. Nah, udahan aku punya anak, nanti bisa jadi penerus Vierra juga, mungkin ya kalau memang dia mau ya. Nggak bisa dipaksa sih," ucapnya.

(tty)