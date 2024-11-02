Kunto Aji Meriahkan Panggung Student Nite Festival, Acara Musik Ikonik FISIP UI

KUNTO Aji sukses memecahkan suasana perhelatan festival musik Student Nite Festival yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, pada Sabtu (2/10/2024) malam.

Malam itu, Kunto Aji membawakan sejumlah lagu hits miliknya, dari album Mantra Mantra yang merupakan album studio kedua karyanya. Mulai dari lagu ‘Konon Katanya, ‘Topik Semalam, ‘Rehat’ dan ‘Pilu Membiru’, sang musisi sukses mengajak para mahasiswa dan mahasiswi hingga alumni FISIP menikmati alunan musik di depan area Jeniper Stage.

“Apa kabar UI? Saya cuma minta suaranya yang paling keras!” ucap Kunto Aji, disambut dengan teriakan antusias dari para penonton.

Sebagai informasi, Student Nite Festival merupakan sebuah acara ikonik FISIP UI yang sempat populer di era 80-90an. Acara yang merupakan kolaborasi antara FISIP UI, Komunitas Musik FISIP UI (KMF UI), Idekami Communications, Paguyuban Satu FISIP (PSF) dan Ikatan Alumni (ILUNI) FISIP UI ini diadakan di kampus FISIP UI, Depok.

Student Nite Festival diselenggarakan dengan tujuan mengeksplorasi serta menampilkan potensi kreatif mahasiswa FISIP UI. Festival musik ini menyuguhkan berbagai pertunjukan seni, mulai dari musik hingga visual, dengan atmosfer yang mendukung pertumbuhan holistik.

Acara ini berkomitmen untuk memperkuat nilai budaya dan identitas kesenian yang telah menjadi bagian integral dari FISIP UI. Artis yang tampil pada Student Nite Festival bukan hanya musisi ternama Indonesia, tapi juga musisi yang berasal dari FISIP UI dan fakultas lain di UI. Pertunjukan digelar di tiga panggung terpisah.

Selain Kunto Aji, ada juga penampilan dari Bilal Indrajaya, Vierratale, Sunwich, Motherbank, The Panturas, Puff Punch, Perunggu, G-Pluck, Alif Toeanradjo, Skyline, For Revenge, The Adams, Inara Arcelia, Skastra, Archie Wonderchild Gold, Adhisvara Choir, KMF Muspro dan Eleanore (pemenang kompetisi band Student Nite).

“Kami sangat gembira dengan hadir kembalinya Student Nite Festival hari ini. Ini merupakan momen bersejarah bagi kami semua. Student Nite pernah menjadi event ikonik tahunan FISIP UI di era 80-90an,” ujar Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto.

“Setiap mahasiswa FISIP UI di era itu pasti pernah menjadi panitia atau setidaknya merasakan menonton Student Nite. Bagi kami, Student Nite tidak hanya sekadar merayakan hiburan dan kreativitas, tetapi juga menyatukan nilai-nilai edukasi dan kepekaan sosial yang selalu menjadi landasan utama FISIP UI,” katanya.