HOME CELEBRITY MUSIK

Alif Toeanradjo dan Musisi Indie Curi Perhatian di Panggung Student Nite Festival FISIP UI

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |22:01 WIB
Alif Toeanradjo dan Musisi Indie Curi Perhatian di Panggung Student Nite Festival FISIP UI
Alif Toeanradjo dan musisi indie curi perhatian di panggung Student Nite Festival FISIP UI. (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Perhelatan Student Nite Festival yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, pada Sabtu malam, (2/10/2024) akhirnya sukses digelar. Festival musik ikonik FISIP UI yang sempat populer di era 1980-1990an ini sukses menghadirkan penampilan apik dari sederet musisi muda ternama Tanah Air hingga musisi lulusan UI. 

Nah, berikut beberapa potret keseruannya, dan fakta menarik di balik perhelatan Student Nite Festival.

Meriah dengan kehadiran Kunto Aji

Kunto Aji meriahkan Student Nite Festival FISIP UI . (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)
Kunto Aji meriahkan Student Nite Festival FISIP UI . (Foto: Wiwie Heriyani/Okezone.com)

Kunto Aji sukses memecahkan suasana perhelatan festival musik tersebut lewat sejumlah lagu hits miliknya, dari album Mantra Mantra yang merupakan album studio kedua karyanya.

Mulai dari lagu ‘Konon Katanya, ‘Topik Semalam, ‘Rehat’ dan ‘Pilu Membiru’, sang musisi sukses mengajak para mahasiswa dan mahasiswi hingga alumni FISIP menikmati alunan musik di depan area Jeniper Stage.

Dimeriahkan musisi muda Alif Toeanradjo

Penampilan musisi muda Alif Toeanradjo juga tak kalah mencuri perhatian. Meski belum sefamilier Kunto Aji, namun dia sukses membuat penonton yang hadir terhanyut dalam alunan musik dan lagu yang dibawakan.

Mulai dari single perdananya yang berjudul ‘Hopes and Dreams’, hingga single berjudul ‘Light The Day’ yang baru dirilisnya pada 2023 lalu dan ‘booming’ di sosial media.

Festival musik ikonik era 1980-1990an

Sebagai informasi, Student Nite Festival merupakan sebuah acara ikonik FISIP UI yang sempat populer di era 1980-1990an.

Acara yang merupakan kolaborasi antara FISIP UI, Komunitas Musik FISIP UI (KMF UI), Idekami Communications, Paguyuban Satu FISIP (PSF) dan Ikatan Alumni (ILUNI) FISIP UI ini diadakan di kampus FISIP UI, Depok.  

Student Nite Festival diselenggarakan dengan tujuan mengeksplorasi, serta menampilkan potensi kreatif mahasiswa FISIP UI.

“Kami sangat gembira dengan hadir kembalinya Student Nite Festival hari ini. Ini merupakan momen bersejarah bagi kami semua. Student Nite pernah menjadi event ikonik tahunan FISIP UI di era 80-90an,” ujar Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto.

 

